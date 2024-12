BURKINA-GOURMA-CONFERENCE

Gourma : Les forces vives réfléchissent à des solutions endogènes pour le retour de la paix

Fada N’Gourma, (AIB)-Une conférence régionale a été organisé les 29 et 30 novembre 2024 à Fada N’Gourma, au profit des forces vives de la région de l’Est, afin de réfléchir sur des solutions endogènes pour le retour de la paix et le développement durable.

Le 11 décembre 2024, le Burkina Faso fêtera ses 64 ans d’indépendance. 64 ans pendant lesquelles, la région de l’Est est demeurée à la recherche de ses marques. Aujourd’hui, cette partie du pays est confrontée à l’hydre terroriste et au grand banditisme.

C’est dans ce contexte que les forces vives de la localité ont décidé de la tenue d’une conférence régionale dont le thème général porte sur « Sécurité, paix et développement durable : Quelles stratégies et solutions endogènes pour la région de l’Est ».

Pour le chargé de missions auprès de la présidence du Faso pour la région de l’Est, Dr Boalidia Tankoano, depuis l’accession à l’indépendance de notre pays, les 05 provinces de la région de l’Est sont isolées faute d’un réseau routier adéquat et son développement est piégé dans un oubli sinon dans la négligence politicienne.

Il a ajouté que tout cela a exacerbé une crise sécuritaire avec des conséquences humanitaires déplorables qui menacent même l’existence de sa région.

Face aux énormes efforts fournis par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), avec le grand concours du matériel militaire qu’apporte l’Etat sous l’égide du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il leur revient de s’interroger sur leur contribution en tant que filles et fils du Gulmu à la sécurisation et au développement de la région.

« C’est en cela que la présente conférence régionale a été initiée », a indiqué Dr Boalidia.

Durant ces 48 heures, 02 grands panels ont été présentés, dont le premier est articulé autour des défis sécuritaires et de la cohésion sociale et le second de la thématique sur la paix et le développement endogène durable de la région de l’Est.

La conférence a connu la participation des autorités régionales, des délégations venues du Benin, du Togo, du Niger et du Ghana.

