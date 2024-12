BURKINA-LERABA-SPORT-MARATHON

Léraba/2e édition Semi-marathon : Renaud Zongo de l’AS Police remporte la 1ère place

Sindou, (AIB)-Le marathonien, Renaud Zongo de l’AS Police, a remporté le samedi 30 novembre 2024, la 2e édition du semi-marathon de la paix des pics de Sindou, sur un circuit de 21,1 km en piste dans la province de la Léraba.

Avec une performance de 1h11mn, le marathonien, Renaud Zongo de l’AS Police, a remporté le samedi 30 novembre 2024, la 2e édition du semi-marathon de la paix des pics de Sindou, sur un circuit de 21,1 km, battant ainsi le record de la 1ère édition.

Partis des pieds des pics de Sindou en passant par la commune rurale de Douna, le barrage hydro-agricole de Niofila, la voie bitumée menant à Sindou jusqu’au sommet des pics, 49 athlètes soit 11 filles et 38 garçons âgés de 18 ans se sont disputés le trophée.

La 1ère des filles Edwige Sourweima, une athlète professionnelle spécialisée en course de fond et demi-fond de l’AS Police, a mis 1h 32mn pour atteindre le sommet des pics.

Le 1er des garçons a reçu une médaille en or, un trophée et une somme de 500 000 F CFA.

Quant à la 1ère des filles, elle a reçu une médaille en or, un trophée et une somme de 300 000 FCFA.

Le plus âgé des garçons et des filles ainsi que les plus jeunes des deux sexes ont reçu chacun, une somme de 100 000 F CFA et des gadgets de la part de la société Wahgnion gold Opération. 50 000 F CFA et des gadgets du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC).

La 2e édition du semi-marathon de la paix des pics de Sindou, a été placée sous le thème : « Sport, facteur de résilience et de cohabitation entre communautés et Forces de défense et de sécurité ».

Les membres du gouvernement invités à la cérémonie ont été représentés.

Pour le gagnant, Renaud Zongo, la compétition s’est très bien passée même si elle n’a pas été simple a cause de la piste qui était parsemée d’obstacles, surtout l’ascension de 200m au niveau du barrage de Niofila.

Tout comme le parrain de l’événement, El Adj Lassiné Diawara, qui a salué l’initiative, le gouverneur de la région des Cascades, Badaboué Florent Bazié, a souhaité que les éditions se répètent et que les résultats à l’issue des différentes activités se traduisent dans notre pays pour la paix et la cohésion sociale.

Le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, a remercié le premier ministre et les membres de son gouvernement qui ont permis que l’événement voit le jour.

Le directeur provincial des sports et loisirs de la Léraba, Aboubacar Dao, promoteur dudit événement, a indiqué que son rêve de réunir les filles et les fils de la région des Cascades autour de l’évènement sur les pics de Sindou a été réalisé.

Le lancement des activités qui ont eu lieu le jeudi 28 novembre 2024, a permis aux filles et aux fils de la province de communier autour des activités telles que la conférence sur le thème de l’événement, le slam, le cyclisme, les jeux de lido, de dame, de pétanque et de cartes.

Il faut signaler que les trois premiers de chacune des disciplines ont été primés.

Des motards venus de Ouagadougou ont sensibilisé sur la circulation et le port de casque à la population sur la place de la rue marchande qui a été organisée.

Les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement sont entre autres le CBC, WIFAAMA, SONAGES, MOOV Africa, Wahgnion gold, LNBTP, RTB, SIDWAYA, SODIBO, CIDEF, SAFHYTO, KEMAFA et La Minoterie du Faso.

Agence d'information du Burkina

