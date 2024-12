Région de l’Est – Province de la Komondjari

Gayéri : Les salariés de la commune de Bartiébougou offrent 65 sacs de maïs à des déplacés internes

Gayéri, 16 décembre 2024 (AIB) – Les salariés de la commune de Bartiébougou ont offert soixante-cinq (65) sacs de maïs de cinquante (50) kilogrammes chacun à des déplacés internes. La cérémonie de remise s’est tenue le samedi 14 décembre à Gayéri, chef-lieu de la province de la Komondjari, en présence des autorités locales.

Selon le représentant des donateurs, Monsieur OUOBA Hama, ce geste est une manifestation de solidarité et de soutien envers leurs parents déplacés à cause de l’insécurité.

Prenant la parole, les représentants des bénéficiaires, SOUOBOU Béfanguila et TANDAMBA Koampandi, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs par des remerciements et des bénédictions, estimant que ce geste arrivait à point nommé.

Ils ont également exhorté les fils et filles de leur commune à rester solidaires face aux épreuves de la vie.

Les autorités locales, pour leur part, ont félicité les donateurs pour leur acte patriotique et les ont encouragés à poursuivre dans cet élan de solidarité.

Le représentant des Présidents des Délégation Spéciales de Bartiébougou et de Gayéri a félicité les donateurs et à invité les autres fils et filles de la province à emboîter le pas.

Agence d’information du Burkina

Lamoudi Nativité YONLI, AIB-Komondjari