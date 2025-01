Gaoua : Ouverture de la 2e édition du Festival des Peuples du Sud-Ouest et Alliés

Gaoua, 29 janvier 2025 (AIB) – La cérémonie officielle d’ouverture de la 2e édition du Festival des Peuples du Sud-Ouest et Alliés (FES.P.SOA) s’est tenue mercredi dans la Salle Polyvalente de Gaoua. Placée sous le thème « Lutte contre le terrorisme et participation citoyenne : quels citoyens pour le défi sécuritaire et la cohésion sociale ? », cette rencontre vise à encourager la participation des populations dans la quête de la paix et de la sécurité.

Pour le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Siaka BARRO, la culture constitue un levier essentiel pour renforcer la cohésion sociale et favoriser le vivre-ensemble. Il a rappelé que le festival est une occasion de revenir à nos sources pour mieux connaître nos identités culturelles et préserver la stabilité sociale.

Le promoteur du festival, Christian SOME, a souligné que l’événement, qui se déroule du 29 au 31 janvier 2025, offre une plateforme à toutes les ethnies du Burkina Faso pour échanger, découvrir leurs différences et similitudes et promouvoir une meilleure cohabitation. Selon lui, le choix du thème vise à sensibiliser les populations sur les nouveaux comportements à adopter face à la menace terroriste.

La cérémonie d’ouverture a également donné lieu à des communications portant sur des thématiques cruciales. Les échanges ont notamment mis en lumière les défis liés à la participation citoyenne, l’adoption de comportements adaptés à l’ère du terrorisme et la nécessité de renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations.

