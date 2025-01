Comoé : Au moins 1 500 000 FCFA récoltés à Ouo au profit du FSP lors d’une marche de soutien à l’AES

Banfora, 29 janvier 2025 (AIB) – Plusieurs organisations de la société civile des Cascades ont choisi la commune de Ouo, située à 125 km de Banfora, chef-lieu de la région, pour marquer d’une pierre blanche la sortie officielle de l’Alliance des États du Sahel (AES) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 28 janvier 2025. Les organisateurs ont récolté 1 500 000 FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Jeunes, femmes, hommes et anciens ont battu le pavé ce 28 janvier 2025 à Ouo, date marquant le retrait officiel de l’AES de la CEDEAO, pour saluer cette décision « historique » et courageuse des trois chefs d’État de l’AES.

Rassemblés sur le terrain de sport de l’école primaire « A » de Ouo, les marcheurs, munis de drapeaux, de pancartes et d’affiches, ont convergé vers la mairie où ils ont transmis un message à Abdoulaye Tiaho, préfet et président de la délégation spéciale (PDS) de la commune. Celui-ci a promis de le transmettre à qui de droit.

Par la voix de leur porte-parole, Ali Ouattara, les manifestants ont exhorté les populations à soutenir les trois chefs d’État ayant pris cette décision courageuse, qu’ils considèrent comme une véritable bouffée d’oxygène.

Après avoir pris congé du PDS, les marcheurs sont retournés sur le lieu du meeting où une foule immense les attendait. Lors des différentes interventions, le message est resté le même, porté par les autorités coutumières et religieuses, les leaders de jeunesse et les Wayiyan.

« Cette tribune est l’une des plus précieuses, à travers laquelle nous devons magnifier le courage et le sens élevé du patriotisme de leurs Excellences, nos trois chefs d’État : le général de corps d’armée Assimi Goïta, le général de brigade Abdourahamane Tchiani, et le capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré Abdramane Koné, coordonnateur provincial de la veille citoyenne de la Léraba.

Il a également rendu hommage aux braves combattants qui se battent jour et nuit pour la sauvegarde de la patrie, tout en rappelant le parcours ayant permis aux pays de l’AES de « triompher devant l’impérialisme occidental et surtout le néocolonialisme ».

M. Koné a également dénoncé certaines actions et attitudes de la CEDEAO envers les pays de l’AES. Pour les manifestants des Cascades, il n’est pas question de revenir sur cette décision.

« Chers dirigeants de la CEDEAO, à titre d’information, nous tenons à vous faire remarquer que la locomotive transportant les peuples de l’AES est sans rétroviseur. D’ailleurs, nous n’avons aucune raison valable de regarder derrière nous », a-t-il affirmé.

Une quête initiée lors du meeting a permis de récolter 1 500 000 FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Agence d’Information du Burkina

