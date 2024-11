Gaongo : Les acteurs échangent sur les stratégies de développement de la commune

Kombissiri, le 29 novembre 2024 (AIB) – Les membres statutaires du cadre de concertation communal de Gaongo se sont réunis le mardi 26 novembre 2024 à Gaongo, dans la province du Bazèga, afin de définir les meilleures stratégies pour le développement de la commune.

Échanger pour élaborer des stratégies de développement harmonieux et durable de la commune : tel était l’objectif du cadre de concertation communal (CCCo) tenu à Gaongo, dans la province du Bazèga, région du Centre-Sud.

Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Gaongo, Moustapha Ouédraogo, ce cadre symbolise l’engagement collectif pour renforcer la gouvernance locale participative.

« Il a pour vocation d’être un espace de dialogue entre les acteurs du développement, en vue de rechercher une synergie d’actions et d’harmoniser les interventions pour un impact plus grand sur le développement de la commune », a-t-il précisé.

Lors de ce rendez-vous des acteurs du développement de la commune, deux communications ont été présentées : l’une sur les réalisations de la commune, les projets et programmes de l’État et des partenaires (ONG), et l’autre sur le patriotisme et le développement local.

À l’issue des échanges, les membres statutaires du CCCo, élargis aux personnes ressources de Gaongo, ont dégagé des pistes et défini des stratégies pour relever les défis auxquels la commune est confrontée.

Profitant de l’occasion, Moustapha Ouédraogo a sollicité l’accompagnement des partenaires au développement et des bonnes volontés pour permettre à la commune de surmonter ses difficultés, notamment dans la gestion des nombreuses personnes déplacées internes qu’elle accueille.

Se réjouissant de la qualité des échanges, le président de la délégation spéciale a exprimé sa gratitude au projet Tond Tenga de Tree Aid, qui a permis la tenue de ce cadre de concertation communal.

