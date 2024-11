FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-LIGUE1

Ligue 1/11e journée : les Electriciens confortent leur fauteuil de leader

Ouagadougou, 29 nov. 2024 (AIB) – Les Electriciens de l’AS SONABEL ont conforté jeudi leur première place dans le Faso Foot Ligue 1 en battant au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) par le score de 2 buts à 0, à la faveur de la 11e journée.

Les buts de l’AS SONABEL ont été marqués par Amadou Koné (12e) et Aboubacar Traoré (36e). L’EFO enregistre sa 4e défaite d’affilé et s’enfonce dans le classement, elle qui était dans le trio de tête à l’entame de la saison.

Les Gabelous de l’AS Douanes qui faisaient du surplace, renouent avec une victoire face au RCK, pendant que l’ASFA-Y a chuté à Bobo-Dioulasso (1-0) face au RCB. L’USFA et l’ASFB ont partagé la poire en deux en réalisant un match nul de 0 but partout, tout comme Salitas FC qui est revenu de Sya avec un précieux nul face à Vitesse FC (1-1). Le Real du Faso du Faso et le Rahimo FC se sont également séparés dos à dos (2-2).

Le Sporting des Cascades est allé s’imposer à Koudougou face à l’ASEC-K (0-1) pendant que l’USCO et le SC Majestic ont fait jeu égale de 1 but partout.

C’est l’attaquant de l’AS Douanes Boakye Maxwell en 11 matchs qui est le meilleur buteur avec 8 buts, suivi de Chérif Badra Ali Barro (Rahimo FC) et de Aboubacar Traoré (AS SONABEL) avec 5 réalisations.

Tous les résultats de la 11e journée

AS SONABEL – EFO : 2-0

RCK – AS DOUANES : 0-2

RCB – ASFA-Y : 1-0

USFA – ASFB : 0-0

VITESSE FC – SALITAS FC : 1-1

REAL DU FASO – RAHIMO FC : 2-2

ASEC-K – SPORTING CFC : 0-1

USCO – SC MAJESTIC : 1-1

Classement à l’issue de la 11e journée

1ere : AS SONABEL : 23pts+11

2e : USFA : 21pts+5

3e : ASFB : 20pts+6

4e : RAHIMO FC : 19pts+5

5e : AS DOUANES : 18pts+6

6e RCB : 18pts+4

7e RCK : 16pts-3

8e REAL DU FASO : 16pts

9e MAJESTIC SC 15pts+3

10e VITESSE FC : 13pts+7

11e SPORTING FC : 13pts-1

12e EFO : 11pts-2

13e ASFA-Y : 10pts-5

14e SALITAS FC 10pts-7

15e USCO : 7pts-14

16e ASECK : 5pts-15

Programme de la 12e journée

Dimanche 01/12/2024

ASFA Y # ASECK (Stade municipal Issoufou Joseph Conombo, 15h30)

EFO # VITESSE FC (terrain USFA, 15h30)

SPORTING FC # USCO (Stade municipal de Banfora, 15h30)

SC MAJESTIC # USFA (Stade municipal de Ziniaré, 15h30)

RAHIMO FC # AS SONABEL (Stade Wobi de Bobo, 15h30)

Lundi 02/12/2024

AS DOUANES # REAL DU FASO (Terrain USFA, 15h30)

SALITAS FC # RCB (Stade municipal Issoufou Joseph Conombo, 15h30)

ASFB # RCK (Stade Wobi, 15h30)

