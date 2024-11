Burkina-Comoé-Population-FDS-Assainissement

Comoé : FDS et civils assainissent le CHR de Banfora dans le cadre de l’Opération Coup de Balai Volontaire

Banfora, 26 nov. 2024 (AIB) – A l’initiative du programme national de volontariat au Burkina Faso, les Forces de Défense et de sécurité (FDS) se sont fortement mobilisés mardi autour de la population pour assainir le Centre hospitalier régional de Banfora.

Pour le directeur général du Programme national de volontariat du Burkina Faso, Djourmité Nestor Noufé, c’est un sentiment de joie et de fierté d’appartenir au Burkina Faso.Car, « en plus des volontaires et de la population sortis nombreux, les Forces de défense et de sécurité (FDS) se sont également fortement mobilisés pour participer à l’assainissement du CHR », a ajouté M. Noufé.De son avis, l’action des FDS traduit à souhait le concept armée-nation qui met au centre le vivre ensemble, le civisme, la citoyenneté, l’engagement patriotique et volontaire.

« Les FDS montrent, une fois de plus, qu’en plus de leur métier d’armes, ils sont aussi des citoyens qui contribuent efficacement au développement de notre pays, le Burkina Faso », a-t-il conclu.Pour le gouverneur de la région des Cascades, Badaboué Floran Bazié, l’opération Coup de Balai Volontaire est une action à saluer et « nous invitons l’ensemble de la population à sortir massivement pour contribuer à l’assainissement de notre cadre de vie ».

Pour M. Bazié, cette opération traduit la vision du chef de l’Etat, qui a indiqué que celui « qui aime son pays doit le garde propre ».Alors, comme « nous aimons notre pays, nous allons nous engager à le rendre propre, à assainir nos milieux de vie, de travail, nos lieux de culte et nos marché et yaars », a-t-il invité.Pour lui, cette action communautaire participe également du développement endogène car, ce sont les populations elles-mêmes qui ont décidé de prendre en charge leur hygiène. L’initiative est « à saluer car elle permet de renforcer la salubrité de notre cadre de vie pour nous éviter certaines maladies », s’est réjoui le secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse, Loé Adama Traoré. Au regard de l’engouement de l’initiative, le ministère s’engage à l’élargir l’année prochaine à l’ensemble des régions, a-t-il ajouté.

L’hygiène est un maillon fort pour la santé de la population et le CHR en avait grandement besoin, a reconnu le Président du conseil d’administration (PCA), par ailleurs directeur régional de la santé de la région des Cascades, Dr Ouédraogo Wendkouma Abdoul Aziz.« Nous témoignons toute notre gratitude et toute notre admiration au GIP-PNVB pour le choix du CHR et toute les autorités administratives pour l’Opération Coup de Balai Volontaire », a dit Dr Ouédraogo.De son avis, le CHR est déjà dans la sensibilisation et cela va se poursuivre pour « parvenir à un changement de comportement » des populations vis-à-vis des questions de l’assainissement. Le chargé d’étude au Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), Illy Karim, la mobilisation de la population autour de l’Opération Coup de Balai Volontaire « témoigne de la résilience de celle-ci et de leur volonté de disposer d’un cadre de vie sain ».

« Je demande à la population que l’action ne soit pas sporadique, qu’elle puisse se perpétuer dans le temps qu’à chaque fois, que nous allons poser une action que nous tenons compte de l’environnement », a-t-il ajouté.

L’Opération Coup de Balai Volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) mise en œuvre en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

L’opération coup de balai volontaire mobilise 700 volontaires et les populations locales. Elle s’est déroulée du 16 au 18 novembre à Gaoua dans la région du Sud-ouest, et se poursuit du 25 au 27 novembre à Banfora dans la région des Cascades et du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK/ATA