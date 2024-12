Comités d’éthique et anticorruption : le personnel de la Présidence du Faso désigne ses représentants

(Ouagadougou, 31 décembre 2024). Le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ a présidé hier lundi, l’Assemblée générale (AG) du personnel de la Présidence du Faso. L’ordre du jour de cette rencontre a porté sur la désignation des représentants du personnel au comité d’éthique et au comité anticorruption ainsi que sur la dynamisation de la mutuelle du personnel.

A l’entame de la séance, le Secrétaire général de la Présidence du Faso a reconnu « le travail bien fait du personnel » au cours de l’année 2024 et a exhorté tous les acteurs à plus d’engagement pour de meilleurs résultats en 2025.

« Je voudrais vous traduire la reconnaissance et les félicitations de Son Excellence Monsieur le Président du Faso qui reconnaît ce que vous faites, chacun à son niveau et au regard de ses compétences et obligations. Ce que vous faites, jour et nuit, pour que, non seulement la maison Présidence du Faso tienne, mais aussi pour que le pays entier puisse avancer », a déclaré Dr Zakaria SORÉ.

Pour lui, la Présidence du Faso a l’obligation de résultats, d’où la présente Assemblée générale pour mettre en place certaines structures de gestion afin de donner l’exemple à suivre à d’autres institutions.

L’Assemblée générale a procédé à la désignation des représentants du personnel au comité anticorruption et au comité d’éthique et de déontologie. Ces représentants ont pris l’engagement de travailler avec loyauté et professionnalisme dans ces instances.

Les participants à la rencontre ont aussi fait des propositions pour dynamiser la mutuelle du personnel de la Présidence du Faso.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso