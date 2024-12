Burkina-Centreest-Koulpelogo-Voeux2025

Koulpélogo : le haut-commissaire appelle à l’union pour la reconquête de l’intégrité territoriale

Ouargaye, 31 déc. 2024 (AIB)-Le Haut-Commissaire de la province du Koulpélogo Saïdou Ouédraogo a appelé mardi la population à l’union pour la reconquête de l’intégrité territoriale dans son message de vœux du nouvel an, a constaté l’AIB sur place.

Le haut-commissaire de la province du Koulpélogo Saïdou Ouedraogo a souhaité ses meilleurs voeux à la population de son ressort territorial et à l’ensemble du pays.

Tout en traduisant toute sa reconnaissance à l’endroit des plus hautes autorités pour la confiance qui a été placée en sa modeste personne pour conduire la destinée de la province du Koulpélogo, Il a mentionné que << c’est l’occasion pour moi de reconnaître à sa juste valeur la résilience des populations de cette province dans ce contexte sécuritaire très particulière et le travail remarquable des Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie qui a sans doute permis aux populations de plusieurs localités de retrouver la quiétude et de mener sereinement leurs activités quotidiennes.>>

Il a invité les populations du Koulpélogo à rester unies autour d’un idéal commun, celui de relever les défis de reconquête de l’intégrité territoriale, gage de tout développement harmonieux.

En ce qui concerne ses collaborateurs, les ONG et les partenaires au développement intervenant dans la province, les autorités coutumières et religieuses, les médias, il a adressé ses sincères remerciements pour leur engagement aux côtés des autorités de la province.

Le haut-commissaire Ouédraogo a recommandé vivement à chacune et chacun une célébration emprunte de sobriété pour ces fêtes de fin d’année. Il a exhorté la population à avoir une pensée particulière à l’endroit des personnes déplacées internes en laissant parler leur cœur à travers la prière, la solidarité et le partage.

Il également souhaité que l’année 2025 soit une année de paix, de santé et de réalisation des grandes aspirations des filles et fils de la province du Koulpélogo en particulier, et du Burkina Faso en général.

Agence d’information du Burkina

bp/as/ata