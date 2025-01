Tchad : la fermeté de Déby provoque la fureur de l’impérialisme

Ouagadougou, 10 janvier 2024 (AIB) – Le président tchadien, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, a pris la décision historique de rompre avec un partenaire devenu embarrassant : l’ex-puissance coloniale, la France, dont les exigences ne correspondaient plus aux aspirations de son pays.

À la surprise générale, Déby fils a dénoncé, comme son père avant lui, les pratiques néocolonialistes et a déclaré caduc l’accord de défense avec la France, le 28 novembre dernier.

Cette décision s’inscrit dans un monde multipolaire et aligne le Tchad sur la trajectoire des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), en parfaite adéquation avec les aspirations du peuple tchadien et la défense de sa souveraineté.

Aurait-elle ravivé les velléités déstabilisatrices des forces impérialistes qui, comme à leur habitude, auraient activé leurs réseaux secrets et mobilisé leurs alliés et valets locaux pour des pratiques obsolètes, dans le but de contraindre le président à revenir sur sa décision.

Cela rappelle les événements de 2008, lorsque le palais présidentiel avait été encerclé, obligeant Déby père à solliciter l’aide de la France sous la contrainte.

Le maître d’hier semble avoir oublié que l’élève intelligent apprend et finit toujours par surclasser son enseignant.

Le commando qui a tenté de prendre d’assaut le palais présidentiel le 7 janvier 2024 l’a appris à ses dépens.

Grâce à une riposte immédiate, vigoureuse et décisive des forces de sécurité, les assaillants ont été totalement neutralisés. Cet échec cuisant illustre la résilience et la préparation du Tchad face à toutes les tentatives de déstabilisation.

Le président Mahamat Deby a dénoncé une tentative de le vitrifier et a salué le courage de ses hommes.

Contrairement aux narratifs qui attribuent à la France un rôle déterminant dans le renforcement de l’armée tchadienne ces dernières années, le gouvernement a souligné que la puissance militaire du pays est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens limités.

Il va plus loin en affirmant qu’en 60 ans de présence, marqués par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française à l’armée tchadienne a été marginale et dictée par ses propres intérêts stratégiques.

La France, poursuit-il, n’a jamais doté l’armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel.

Cette victoire, tant militaire que politique, confirme la détermination du Tchad à préserver son indépendance et sa souveraineté face à toutes les formes d’ingérence étrangère, à l’image des pays membres de l’AES.

Agence d’Information du Burkina