Burkina : L’association We-Buamu veut promouvoir la culture Bwaba du 25 au 27 avril 2025 à Ouagadougou à travers une série d’activités

Ouagadougou, 4 avr.2025 (AIB) – L’association We-Buamu organise du 25 au 27 avril 2025 à Ouagadougou la 1ere édition du festival dénommé « Journées des Expressions culturelles Buamu Sinh », en vue de promouvoir la culture Buaba, la communauté peulh invitée d’honneur.

« Culture bwaba, résilience et paix au Burkina Faso », C’est sous ce thème que se tiendra la première édition des journées d’expressions culturelles Buamu Sinh du 25 au 27 avril 2025 au palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané.

Cette rencontre culturelle est un évènement majeur pour la préservation, la valorisation et la promotion de la belle culture Buaba, ses traditions multiséculaires, son art et son histoire, informe les organisateurs.

Selon le président de l’association, Nabié Bi YEKE, cette édition vibrera au rythme des expressions culturelles bua à travers des activités telles que des conférences, des panels, des danses des masques, des prestations d’artistes et une galerie marchande.

Il ajoute que la communauté peulh est la communauté invitée d’honneur dans le but de promouvoir l’unité dans la diversité, le dialogue et la cohabitation pacifique entre les différentes cultures du Burkina Faso.

Cette édition est placée sous la présidence du ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, Mikailou Sidibé, sous le haut patronage de Sa Majesté le chef de Dédougou et sous le Co-patronage de Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo. Elle bénéficie également du parrainage du chef d’Etat-Major général des Armées.

Le président de l’association appelle à une forte mobilisation du public pour faire de cet évènement une réussite collective et un symbole fort de la résilience et de l’identité culturelle du Burkina Faso.

