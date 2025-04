Burkina – Centre-sud – Économie

Le parking de la douane de Dakola et la facturation en frontières fonctionnels

Pô, 4 avril 2025 (AIB) : Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Serge Gnaniodem Poda, accompagné de son collègue en charge de l’Enseignement de base Jacques Sosthene Dingara, ont officiellement inauguré, vendredi, à Dakola, dans la région du Centre-sud, le parking gros porteur de la douane de la localité et procédé au lancement officiel de la facturation en frontières.

La cérémonie consacrant officiellement la mise en service du parking de Dakola et la mise en route de la facturation en frontière a connu la présence des acteurs locaux et nationaux de la chaîne.

Aménagée sur une superficie de 25 000 m2, l’aire de stationnement pour camions gros porteurs témoigne particulièrement des ambitions des autorités de créer un environnement propice aux affaires, selon le ministre en charge du Commerce, Serge Gnaniodem Poda.

Pour le ministre, elle constitue ainsi une réponse à un besoin crucial de la communauté des affaires que sont les exportateurs, les importateurs, les transitaires, les transporteurs, l’administration publique et la population.

« Elle va permettre à tous ces acteurs de travailler dans un environnement sain et sécurisé », a-t-il dit. L’aménagement de l’aire de stationnement de Dakola est une première phase d’un projet d’aménagement devant couvrir une superficie de 17 hectares, pour une enveloppe budgétaire d’environ 4,5 milliards FCFA, selon le chef de département en charge du Commerce.

L’initiative s’inscrit dans les grandes orientations déclinées dans le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PASD), a-t-il fait savoir.

S’exprimant sur l’usage de la nouvelle infrastructure, le ministre en charge du Commerce a invité tous les acteurs à le faire dans le respect des règles.

C’est aussi l’invite qu’il a formulé à leur endroit concernant le nouveau système de facturation en frontières.

Pour la directrice régionale des douanes du Centre-sud, Andréa Bertille Derra/Kalmogho et le président de l’Amicale des transitaires, Samuel Tahoura, les joyaux inaugurés viennent enlever une grosse épine au pied des acteurs de la chaîne.

Et le directeur général de la Chambre du commerce et d’industrie du Burkina (CCIBF), Seydou Tou, de renchérir qu’ils sont aussi un système novateur qui, du reste, entre en droite ligne avec la vision du gouvernement, notamment sa volonté de fluidifier et faciliter les échanges commerciaux, garantir plus de transparence et d’équité à l’effet de promouvoir la saine concurrence entre les acteurs économiques.

Avant le début de la cérémonie, le chef coutumier de Dakola a beni la cérémonie et prié pour les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national. Aussi, une minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ d’honneur.

Le ministre Serge Gnaniodem Poda et son homologue en charge de l’Education, Jacques Sosthène Dingara, se sont ensuite rendus à Manga, chef lieu de la région du Centre-sud.

Ils sont allés pour, entre autres, échanger avec les acteurs déconcentrés du département en charge du Commerce autour de nouveaux enjeux du ministère et les attentes vis-à-vis d’eux concernant le sens du devoir et du travail bien fait, la discipline et le patriotisme.

La délégation ministérielle a aussi visité, à Manga, l’usine de fabrication de savon Lafina, conçue par le docteur Patrice Bazongo.

Agence d’information du Burkina

HKO/MZ/ak