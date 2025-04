Burkina-Engagement-Patriotique-Participation-Citoyenne-Salubrité

Burkina/Engagement patriotique : Des populations de Tanghin soutiennent l’initiative à travers une séance de salubrité

Ouagadougou, 5 avr. 2025 (AIB)-Des populations de Nonghin au quartier Tanghin dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, ont organisé samedi, une séance de salubrité, en vue d’accompagner l’initiative des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Munis de balais, de râteaux et de brouettes, les populations de Nonghin, se sont mobilisées, le samedi 5 avril 2025 pour assainir leur cadre de vie.

Cette activité est une réponse à l’appel des autorités dans le cadre de la première session 2025 des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Résidents à Nonghin, les membres de l’association Teel Yoaba pour le développement du Burkina Faso ont pris part à cette séance de salubrité.

Selon le secrétaire général, Lucien Sawadogo, son association dont le siège se trouve dans le quartier, s’est associée à l’initiative en vue d’accompagner les autorités dans le cadre des journées d’engagement patriotique.

« On a demandé aux femmes et aux jeunes de l’association de sortir pour qu’ensemble on puisse nous engager pour la vision du chef de l’Etat et pour la propreté de nos lieux de travail et notre cadre de vie », a soutenu M. Sawadogo.

Le chargé de mission du ministre en charge de l’Humanitaire, Fousséni Ouédraogo, représentant madame le ministre, a salué la forte mobilisation des habitants du quartier qui ont à cœur l’hygiène de leur cadre de vie.

M. Ouédraogo, les a encouragés à faire de ces journées d’engagement patriotique, des moments ponctuels d’assainissement des cadres de vie.

Il a par ailleurs, souhaité que ce cadre de travaux collectifs puisse contribuer au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale au sein des populations du Burkina Faso.

En rappel, les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne se tiennent du 26 mars au 9 avril 2025 sur toute l’étendue du territoire nationale.

Ces journées sont portées par le ministère en charge de la Justice avec une panoplie d’activités dont des montées de couleurs nationales et des séances de salubrité partout au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

ZO/DN