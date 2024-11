[Certificat Pro] Gestion de la sécurité et Sûreté des projets et Programmes Humanitaires

Siemana Institut, reconnue pour son expertise dans la formation de professionnels, est ravie d’annoncer sa 13ème promotion du « 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐭 𝐒𝐮̂𝐫𝐞𝐭𝐞́ 𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐀𝐜𝐜𝐞̀𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐇𝐨𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 ». Ce programme a été conçu pour doter les participants des compétences nécessaires pour relever les défis sécuritaires dans des environnements complexes.

🔍 𝐔𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭 :

Cette formation couvre des sujets critiques à travers plusieurs modules :

📜 Module 1 : Droit international humanitaire : Principes et Règles

🛡️Module 2 : Les fondamentaux de la gestion de la sécurité

🚧 Module 3 : L’accès humanitaire en zone hostile

🌍 Module 4 : L’analyse de contexte

⚠️ Module 5 : L’analyse des risques

Module 6 : Le triangle de sécurité d’une mission humanitaire, de développement et d’organisation des Nations Unies

🔄 Module 7 : Le cycle de gestion de la sécurité et de la sûreté des ONG et agences UN

📝 Module 8 : La mise en œuvre d’un plan de sécurité

Module 9 : Le plan de contingence / d’urgence sécuritaire

🔊 Module 10 : Les briefings de sécurité

👥 Module 11 : La gestion des incidents et la gestion des crises

🎯 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐂𝐢𝐛𝐥𝐞 :

Cette formation est idéale pour vous si :

1. 📊 Coordonnateur de projet, chef de projet, assistant de projet, vous cherchez à renforcer vos compétences en gestion de la sécurité.

2. 🤝 Travailleur humanitaire, vous voulez vous préparer aux situations de terrain les plus difficiles.

3. 🎖️Membre des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), vous aspirez à évoluer vers des missions humanitaires.

4. 🛠️ Responsable sécurité dans une ONG, une organisation UN ou une entreprise, et vous souhaitez perfectionner vos connaissances.

5. 🔍 Analyste politique ou sécuritaire, vous désirez approfondir vos analyses des contextes sécuritaires.

6. 🔄 Professionnel en reconversion, vous envisagez une carrière dans la gestion de la sécurité humanitaire.

7. 💼 Jeune professionnel ambitieux, désireux d’acquérir des compétences cruciales pour une carrière internationale.

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 :

📆 𝐃𝐚𝐭𝐞 : Du 27 au 30 Novembre 2024

⏰ 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 : 18h-21h (Mercredi, jeudi, vendredi) et 09h-16h (Samedi)

🖥️ 𝐌𝐨𝐝𝐞 : Présentiel à Ouagadougou ou à distance via visioconférence

𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 :

– 💼 𝐅𝐫𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫 : 10 000 FCFA (non compris dans le coût de la formation)

– 💰 𝐂𝐨𝐮̂𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 70 000 FCFA pour une inscription individuelle et 150 000 FCFA pour une inscription institutionnelle, avec possibilité de paiement en deux tranches.

– 👥 𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 : 15

𝐋𝐢𝐯𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 :

– Un 📜 Certificat de formation

– Un 📖 Cahier de participants avec des outils pratiques pour une application immédiate

– Des 🛠️ Outils de gestion pour affronter efficacement les enjeux sécuritaires actuels

Chez Siemana, nous pensons et agissons autrement pour vous offrir une formation de qualité qui répond aux exigences du secteur humanitaire. Ne manquez pas cette chance de vous former aux côtés des meilleurs !

