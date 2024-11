BURKINA-KOURITTENGA-ENABEL-FOIRE

Kourittenga : Une journée d’exposition des produits locaux tenue à Koupéla

Koupéla, (AIB)-Une foire commerciale pour la mise en valeur des produits locaux a été initiée le samedi 23 novembre 2024 à Koupéla, par l’Agence belge de développement (Enabel), au profit des coopératives, associations, promoteurs d’entreprise et des services partenaires dans le domaine. L’activité s’inscrit dans le cadre de la célébration de « Une semaine avec Enabel dans le Centre-Est ».

Des pagnes traditionnels, des savons et du beurre fait à base de noix de karité, de biscuits fait à base de la farine de maïs, du mil rouge et bien d’autres, sont les différents produits exposés le samedi 23 novembre 2024 à la foire commerciale à Koupéla.

«Nous sommes dans le domaine de transformation et nous transformons par exemple le maïs en couscous et le sorgho rouge en biscuit. Nous n’avons que des produits locaux et les gens aiment bien ça. Tout ça c’est grâce à Enabel », a indiqué l’exposante, Thérèse Kolesnoré.

Quant à Marie Thérèse Béré, elle a remercié Enabel pour l’accompagnement.

« J’ai eu l’accompagnement de Enabel et j’ai obtenu une machine à tisser qui peut tisser 05 pagnes par jour. Je dispose aussi d’une boutique pour stocker mes produits et un hangar de 32 tôles», a-t-elle dit.

La foire est une occasion pour la population de prendre connaissance des actions menées par Enabel au profit des promoteurs et promotrices des activités génératrices de revenus, des coopératives dans la province du Kourittenga et dans la région du Centre-Est.

« On a voulu célébrer l’apothéose une semaine avec Enabel dans le Centre-Est en respectant certains axes d’intervention du programme qui est l’autonomisation socio-économique qui prend en compte l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, mais aussi de faciliter l’accès au marché », a indiqué le chef de projet pour le programme de coopération bilatérale entre la Belgique et le Burkina Faso au Centre-Est et à l’Est, Adama Kabore.

Pour lui la foire commerciale s’inscrit naturellement en droite ligne de ce que nous avons prévu dans le cadre du portefeuille.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a, au nom du gouverneur de la région du Centre-Est, salué la franche amitié entre le royaume de la Belgique et le Burkina Faso.

Il a aussi sollicité plus de collaboration pour relever encore plus les défis de notre région.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo