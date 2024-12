Burkina/Centre-Ouest/Sissili/Religion

Célébration de Noël à Léo : une ambiance en demi-teinte

Léo, le 25 décembre 2024 (AIB) – Ce mercredi 25 décembre 2024, les chrétiens de Léo, à l’instar de ceux des autres localités, ont célébré Noël, marquant la naissance du Christ.

Cependant, l’ambiance de cette fête à Léo est loin des grands jours, notamment au niveau des marchés et des autres points de vente.

Si certains commerçants se réjouissent d’avoir fait de bonnes affaires, d’autres déplorent une situation morose. Aziz Yago, boucher au grand marché de Léo, se félicite d’avoir réalisé un bon chiffre d’affaires entre hier et aujourd’hui.

« Je rends grâce à Dieu, car en deux jours, j’ai vendu 15 bœufs. Cela représente l’équivalent d’un mois de recettes que j’ai pu engranger en seulement deux jours, à savoir hier et aujourd’hui », a-t-il déclaré.

M. Yago a également rendu un vibrant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), qui travaillent inlassablement, au péril de leur vie, pour permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations. « J’implore le Seigneur de veiller sur eux et de libérer notre pays de l’hydre terroriste », a-t-il souhaité.

En revanche, pour Derra Issaka, vendeur de produits de beauté, la situation est différente. « Cette année, le marché est morose, contrairement à l’année dernière. Les temps sont durs, il n’y a pas de clients », a-t-il déploré, debout devant son étal.

Du côté de la Direction provinciale de la police nationale, la mobilisation est à son comble depuis plus d’une semaine pour assurer la sécurité des populations.

Selon le lieutenant Hamadou Komporé, agissant au nom du commissaire central, les fêtes sont des périodes d’intenses activités pour la police. « Les missions augmentent, aussi bien en nombre qu’en mobilisation des ressources humaines. Depuis une semaine, les éléments sont sur le terrain jour et nuit, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Ils assurent à la fois la dissuasion et, si besoin est, l’intervention », a-t-il expliqué.

Le dispositif mis en place comprend des check-points, des patrouilles de sécurisation sur les axes routiers, des patrouilles pédestres nocturnes dans les zones criminogènes, ainsi que la régulation de la circulation. Une présence accrue des forces de sécurité est également observée au niveau des carrefours, particulièrement en cette période de fête, pour dissuader et sensibiliser les usagers.

« L’objectif principal est de rapprocher la police de la population afin d’éviter que ces fêtes de fin d’année ne se terminent en drame », a précisé le lieutenant Komporé. Il a invité la population à faire preuve de modération, de civisme routier et à dénoncer tout comportement suspect.

Agence d’information du Burkina

OAN/aya