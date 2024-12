BURKINA-MOUHOUN-MESSAGE-MONSEIGNEUR

Mouhoun : Mgr Prosper Bonaventure Ky invite les Burkinabè à demander la paix

Dédougou, (AIB)-L’Evêque du diocèse de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, a demandé, mercredi, aux fidèles chrétiens à demander la paix car elle caractérise le temps de Noël.

«A l’occasion de cette fête de Noël, nous sommes donc invités à vivre cette Paix et à la rechercher par tous les moyens », a déclaré l’Evêque du diocèse de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky.

Il a expliqué que Noël est la venue dans notre humanité de Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. Il vient à nous pauvre, enfant, dans toute sa fragilité pour que nous aussi par lui, nous puissions remonter vers Dieu et grâce à lui, nous puissions avoir l’hérédité : l’héritage de Dieu qui est le salut, Jésus-Christ», a-t-il dit.

«En cette fête de Noël, nous sommes invités également à vivre ses caractéristiques. Ce qui ressort réellement de cette fête, je retiendrai la paix ; le Christ est le roi de la paix ! », a précisé l’Evêque.

Il a soutenu que dans le livre du Prophète Isaïe, on le nomme : « conseiller merveilleux, héros, divin, prince de la paix ».

Il a appelé à méditer sur le thème de la paix et bien sûr à demander la paix pour nous, pour notre famille, pour notre pays, pour toute la région, la sous-région et aussi pour le monde entier.

Selon Mgr Ky, la paix caractérise vraiment le temps de Noël car historiquement, à Noël, la Nativité est arrivée lors d’une recherche de paix qui est le recensement ordonné par l’empereur Auguste.

«Il est vrai que les recensements ont une dimension administrative, financière mais le recensement aussi était un procédé qui amène la paix. Et justement l’empereur Auguste, le premier empereur romain a été celui qui a su instaurer cette paix qui a duré au moins plus de deux siècles dans l’empire romaine», a-t-il poursuivi.

Il a noté qu’au Burkina Faso et particulièrement dans le diocèse de Dédougou, nous ne pouvons pas ne pas évoquer ce que nous vivons depuis quelques années. Ce phénomène du terrorisme et cela trouble notre quiétude.

Cela trouble notre paix intérieure et aussi notre paix sociale.

Selon lui, le Seigneur Jésus-Christ en venant dans notre monde, vient nous montrer également cette miséricorde de l’amour de Dieu pour chacun de nous. Alors profitons de ce moment pour nous mettre avec lui et profitons des bienfaits et des grâces qu’il nous apporte.

L’Evêque a salué les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à ce début d’année 2025.

Que le Seigneur nous donne une année florissante, une année bienheureuse et que tout ce que nous désirons de bien trouve en 2025 sa réalisation et particulièrement la paix qui nous est si chère.

«Que le Seigneur bénisse chacun de nous abondamment et nous donne chaque jour de pouvoir faire sa volonté afin que nous puissions vivre en ce monde dans la paix, dans la concorde, dans la cohésion sociale et dans une vraie fraternité. Que Dieu nous bénisse tous et nous garde au non du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen», a conclu Mgr Bonaventure Ky.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo