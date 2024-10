Burkina-Cascades-Echanges-PAEA

Cascades/PAEA : Les acteurs échangent sur la reprise des activités

Banfora, (AIB)- Le Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) a organisé à Banfora, du jeudi 17 au vendredi 18 octobre 2024, un atelier d’échange avec les acteurs sur le redémarrage des travaux dudit projet dans la région des Cascades.

Cette rencontre d’échange s’inscrit dans le cadre du redémarrage des activités du PAEA, un programme qui s’exécute depuis 2019. Les activités de réalisations concernées dans la région des Cascades sont, entre autres, les ouvrages d’eau potable et des ouvrages d’assainissement.

Pour ce projet, La région des Cascades a déjà bénéficié de 230 latrines, 150 forages, 19 addictions d’eau potable simplifié (AEPS) et des activités d’intermédiations sociales.

Dans le cadre de l’assainissement, la région va bénéficier de 9 000 Latrines familiales, de 66 kits de latrines au total dans les lieux institutionnels tel que les écoles, les CSPS et les lieux publiques. Le programme prendra fin le 30 juin 2025

La Directrice régionale de l’eau et de l’assainissement des Cascades, Alizatou Dabiré/Wandaogo, a expliqué qu’au regard donc de la saison de pluies, il était important de suspendre les travaux du PAEA dans le but de pouvoir atteindre les objectifs du projet. C’est dans le cadre de la reprise des travaux que cet atelier a été organisé.

En tant que région bénéficiaire, « nous nous réjouissons parce que ce programme vient accompagner les autres programmes budgétaires du ministère en charge de l’eau et permettra d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la région des Cascades. Cela va certainement aider les populations à avoir de l’eau potable et un cadre de vie seine, a-t-elle indiqué.

Elle a invité les entreprises et les bureaux en charge de l’exécution des travaux du PAEA à être professionnels, à redoubler d’effort, à multiplier les équipes sur le terrain et à mieux s’organiser afin que les délais soient respectés.

Selon Harouna Sawadogo, responsable de suivi et évaluation du PAEA, Cette rencontre a été organisée pour non seulement échanger sur le niveau d’exécution des travaux du PAEA avec les entreprises en charge de ces travaux du projet dans la région des Cascades, mais aussi de donner des orientations pour que les travaux s’exécutent dans le stricte respect des mesures d’ordre sécuritaire sur le terrain.

A en croire, M. Sawadogo, Il était important de s’accorder avec les acteurs sur les dispositions à prendre non seulement pour bien faire ces travaux et aussi être dans les délais pour le bien-être des populations.

« Les entreprises nous ont également éclairés sur le niveau d’exécution des travaux, elles nous ont rassurés du respect des mesures prises par le Projet pour le bon déroulement des travaux et d’être dans les délais en élaborant un planning d’exécution des travaux », a-t-il ajouté.

En rappel, le PAEA est un programme qui est mis en œuvre par le Gouvernement du Burkina avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le projet intervient dans 04 régions à savoir : le Sud-Ouest, les Hauts Bassins, la Boucle du Mouhoun et les cascades.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata