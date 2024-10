SOCIÉTÉ: ROYAUMEUNI-ÉTATSUNIS-IA-GATES

Bill Gates compare la menace de l’IA aux armes nucléaires et au bioterrorisme

LONDRES, 21 octobre. /TASS/. Les menaces potentielles posées par l’intelligence artificielle (IA) placent cette technologie au même niveau que les armes nucléaires et biologiques, estime le milliardaire Bill Gates.

« Nous avons fait de grands progrès. [Mais] il y a […]: le changement climatique, les armes nucléaires, le bioterrorisme et l’IA », cite le journal britannique Daily Mirror, qui note que M. Gates met ces menaces sur un pied d’égalité. « Je trouve le rythme [de développement] de l’IA surprenant et un peu effrayant », a-t-il ajouté. Dans le même temps, M. Gates a admis que l’intelligence artificielle pouvait également être utilisée à des fins utiles, notamment pour faciliter l’accès à l’éducation et aux services de santé.

Dans une interview accordée à The Independent, Billes Gates a déclaré que l’IA modifierait la société plus que toutes les autres réalisations technologiques et scientifiques de l’humanité, et que les autorités des différents pays devront intervenir dans ce processus. Selon lui, la technologie de l’IA « n’a pas de plafond » et la prochaine révolution de l’IA « remodèlera la société dans une plus large mesure » que les bonds précédents dans le développement de l’humanité tout au long de son histoire.

Avec TASS