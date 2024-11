Burkina-Recherche-Données-Modélisation

Burkina: Un enseignant-chercheur appelle ses collègues à rendre disponibles leurs travaux facilitant la compréhension des phénomènes de société

Ouagadougou, 19 nov. 2024 (AIB)-Le président de l’Université Bernard Lédéa Ouédraogo (Université de Ouahigouya), le Pr Adama Ouéda, a invité samedi les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les universités à rendre disponibles les résultats de leurs recherches afin de faciliter les travaux de modélisation des phénomènes ou problèmes de société.

« Mon appel est que les acteurs de la recherche et les universités se mobilisent pour développer des centres de données pouvant servir à tout moment pour élaborer des modèles et prédire ce qui pourrait se passer », a déclaré le Pr Adama Ouéda.

Selon le Pr Ouéda, dans plusieurs domaines de la recherche, tels que la santé et l’environnement, il existe une technique qui consiste à analyser les données disponibles afin d’anticiper l’avenir en proposant des hypothèses réalistes susceptibles de se concrétiser. Cette modélisation repose nécessairement sur la disponibilité des données.

« Mais ces données ne sont généralement pas accessibles, car les chercheurs burkinabè n’ont pas encore la culture d’archiver leurs résultats pour la postérité », a-t-il expliqué.

L’enseignant-chercheur s’exprimait samedi 16 novembre 2024 à Ouahigouya, lors d’une rencontre avec des journalistes organisée dans le cadre d’une caravane de presse pilotée par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Il a également souligné qu’au sein des universités publiques et privées du Burkina Faso, les dispositifs permettant de conserver les mémoires et autres travaux académiques sont insuffisants.

À cet effet, le Pr Adama Ouéda a exhorté l’ensemble des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur à œuvrer pour rendre les données scientifiques accessibles, facilitant ainsi la modélisation des phénomènes.

Par ailleurs, il a encouragé les chercheurs et les enseignants-chercheurs à privilégier le partage d’expériences et d’informations dans le cadre de leurs travaux.

Agence d’Information du Burkina

