La Russie se donne le droit d’utiliser l’arme nucléaire en cas d’usage de missiles occidentaux à partir de l’Ukraine

Ouagadougou, 19 nov. 2024(AIB)-Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret approuvant « la doctrine nucléaire actualisée » qui autorise l’usage de l’arme nucléaire, en cas d’emplois de missiles non nucléaires occidentaux par l’Ukraine contre son pays et la Biolorussie, a appris l’AIB auprès de TASS.

En rappel, ce week-end, des médias américains ont fait part de la décision du président Joe Biden, d’autoriser l’Ukraine à utiliser les missiles fournis par Washington en profondeur du territoire russe.

Ainsi, Moscou se réserve le droit d’employer l’arme nucléaire en réponse à une agression contre lui ou ses alliés.

Cinq conditions essentielles régissent une éventuelle frappe nucléaire: si la Russie reçoit des informations fiables sur le lancement de missiles balistiques vers la Russie et ses alliés; si un ennemi utilise l’arme nucléaire ou d’autres armements de destruction massive contre le territoire de la Russie ou celui de ses alliés, contre des unités armées et des sites militaires de la Russie en dehors de son territoire; si l’ennemi attaque des sites militaires ou d’État critiques dont la mise hors service perturbera les opérations de riposte des forces nucléaires; si la Russie ou la Biélorussie en tant que membres de l’Union russo-biélorusse sont attaquées aux armes conventionnelles, mais avec l’émergence d’une menace critique pour leur souveraineté ou leur intégrité territoriale; si la Russie dispose d’informations fiables sur un décollage en masse d’appareils de l’aviation stratégique et tactique, de missiles de croisière, de drones et d’aéronefs hypersoniques et autres et leur passage de la frontière russe.

La décision de recourir à l’arme nucléaire est prise par le président de la Russie, qui peut, si nécessaire, informer les dirigeants politiques et militaires d’autres pays ou d’organisations internationales.

Le document a été adopté pour remplacer la version précédente de la doctrine nucléaire russe qui avait été approuvée en juin 2020 pour prendre la place de celle qui avait été approuvée dix ans plus tôt.

Agence d’information du Burkina avec TASS