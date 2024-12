Burkina: Pingwendé Gilbert Ouédraogo, un discret travailleur nommé à la tête du stratégique secteur de la Communication

Ouagadougou, 9 déc. 2024 (AIB)-Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a choisi monsieur Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, un fin connaisseur du secteur de la communication et du management, pour piloter le stratégique portefeuille de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Zoom sur un discret travailleur infatigable…

Parmi les quatre entrées du gouvernement de Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, figure Pingdwendé Gilbert Ouédraogo au poste du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, hier lundi.

Jusque-là, Directeur de la communication, de la prese et des relations publiques (DCRP) de la présidence du Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a occupé plusieurs autres fonctions avant de bénéficier de la confiance du Premier ministre, Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le nouveau ministre en charge de la communication s’installe en terrain connu.

En effet, les métiers de l’information et la communication n’ont plus de secret pour le nouveau patron du département de la communication.

Ces mérites dans ce domaine lui ont valu plusieurs distinctions notamment en 2022 puis en 2024 respectivement Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè et Chevalier de l’Ordre de l’Etalon.

Ce, pour avoir fait ses preuves, entre autres, comme directeur de la communication de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina, expert en communication au projet de développement du secteur de l’électricité, chef de publicité, chargé d’études à DEFICOM et par ailleurs directeur commercial de l’Agence OZONE, etc.

Il est titulaire d’un master of business administration, de l’université Aube nouvelle en 2019 et d’une maîtrise en Sciences et Techniques de l’information et de la communication de l’université Joseph Ki Zerbo, obtenu en 2004.

Le nouveau porte-parole du gouvernement a également des expériences et habiletés acquises à travers les formations continues, les études et les consultations.

De 2010 à 2012, il fut expert- consultant de l’Agence INEDIT Communication, Responsable des Etudes et de la Communication, avant d’occuper la fonction de consultant auprès de l’Antenne Nationale de la BRVM au Burkina Faso pour l’organisation des deux éditions des Journées d’information sur la BRVM.

C’est donc un habile connaisseur des rouages de la communication qui s’installe dans ce domaine où les attentes des Burkinabè sont énormes dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

Ces connaissances seront donc utiles pour faire face à la désinformation et à la guerre communicationnelle dirigées contre le Burkina Faso aussi bien dans les médias traditionnels que sur la toile.

Ses qualités de managériale et sa riche expérience lui serviront également d’appuis pour faire rayonner les secteurs de la Culture, du Tourisme et des Arts.

Faut-il le rappeler, les premières autorités du Burkina Faso avec à leur tête le chef de l’État le capitaine Ibrahim Traoré sont convaincus que le développement est d’abord endogène et repose sur notre riche patrimoine culturel.

Agence d’information du Burkina

