Le Burkina « portera les coups qu’il faut » aux terroristes, général Célestin Simporé

Ouagadougou, 9 déc. 2024 (AIB)-Le nouveau ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a assuré mardi, que le Burkina avec l’appui de ses amis de l’AES, portera les coups qu’il faut aux terroristes pour que les populations retrouvent le bonheur.

« En collaboration avec nos amis de l’AES, nous allons porter le coup qu’il faut au terrorisme pour que notre pays retrouve la paix d’antan et avance dans son développement pour le bonheur de nos populations », a déclaré le ministre d’État en charge de la Défense, Célestin Simporé.

Le ministre, qui s’exprimait lundi lors de sa prise de fonction, a indiqué que les choses vont s’accélérer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Pour lui, les différentes victoires des forces combattantes sur le champ de bataille démontrent clairement que le terrorisme sera vaincu.

« Je crois que nous allons voir bientôt le bout du tunnel. On en voit déjà la lueur de l’autre côté, et je suis sûr qu’il ne sera plus qu’une question de temps », a soutenu le ministre.

Le général de brigade Célestin Simporé fonde son espoir sur la collaboration entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme au sein de l’espace AES.

Pour cela, il a affirmé vouloir poursuivre la dynamique de son prédécesseur, le général Kassoum Coulibaly, afin d’apporter les réformes nécessaires au sein de l’armée pour faire face à la situation difficile que traverse le pays depuis près de dix ans.

Au cours de la cérémonie d’installation, le ministre de la Défense sortant a manifesté sa disponibilité à accompagner le général Simporé.

Tout en remerciant le personnel pour l’avoir soutenu durant son mandat, il l’a invité à faire de même pour son successeur.

Présidée par le secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, la cérémonie d’installation a connu la présence du nouveau ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, et de hauts gradés de l’armée burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata