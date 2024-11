Burkina: Le ministère de l’Habitat veut relire le code de l’urbanisme et de la construction, vieux de 18 ans

Ouagadougou, 04 nov. 2024 (AIB) – Des acteurs de l’urbanisme et de l’habitat ont débuté lundi, une rencontre de 72 heures pour examiner et valider un avant-projet du Code de l’urbanisme et de la construction, afin de l’adapter aux réalités du domaine au Burkina Faso.

« Le caractère dynamique des textes de loi, appelés à évoluer, à subir des modifications, voire à être changés en fonction des circonstances, nous amène à relire notre Code de l’urbanisme et de la construction, vieux de 18 ans, qui nécessite une mise à jour pour se conformer aux évolutions du secteur et aux réalités actuelles », a affirmé Mikaïlou Sidibé.

Selon M. Sidibé, par ailleurs ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, son département constate que des adaptations sont nécessaires dans le document pour corriger les insuffisances de l’actuel Code.

Il s’exprimait lundi à Ouagadougou, à l’ouverture d’un atelier national de validation de l’avant-projet de Code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso.

Parmi les innovations, le ministre a cité, entre autres, la requalification urbaine, le Plan d’urbanisme de détail (PUD), la réglementation de la voirie urbaine, le drainage des eaux pluviales et l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

« Parmi les autres innovations, l’avant-projet prévoit la création d’une commission nationale de sécurité immobilière pour se prononcer sur les cas de démolition, ainsi qu’un centre technique du bâtiment, conformément aux recommandations du chef du gouvernement », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a également souligné que la relecture du document vise à corriger ses imperfections et à l’adapter au contexte actuel.

Agence d’information du Burkina

HB/no/ata