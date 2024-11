SIAO 2024 : Djeli Karim fait le show avec un public fortement mobilisé pour le spectacle de clôture

Ouagadougou, 4 nov. 2024 (AIB) – La 17e édition du Salon international de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) a pris fin dimanche soir par un spectacle de l’artiste musicien burkinabè Djeli Karim, qui a fait le show devant un public fortement mobilisé pour l’occasion.

La 17e édition du Salon international de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) s’est effectivement achevée ce dimanche soir vers 23 heures, sur le site de l’événement, en présence d’une foule nombreuse, venue vivre les derniers instants de l’événement.

Les moments de clôture ont été marqués par un spectacle musical, dont la vedette était l’artiste Djeli Karim et son orchestre, fraîchement rentrés d’une tournée européenne de deux mois et 15 jours.

Plus qu’un simple concert, c’était une véritable communion entre l’artiste et le public, massivement rassemblé dans la cour du SIAO. Djeli Karim chantait, et le public reprenait les paroles, répondant avec enthousiasme à toutes ses sollicitations.

Pendant une heure, le Kundé du public 2024 et Bobo Lolo d’or 2024 enchaîne les titres, notamment Djeliya et Doni Doni.

Le public savoure et en redemande. Au terme du show, l’artiste exprime toute sa satisfaction et affirme au micro de l’AIB : « Le public a assuré ce soir. Il a fait le show avec moi. »

« Je suis très content d’avoir eu l’opportunité de clôturer le SIAO. Le spectacle de ce soir intervient juste après mon retour d’une tournée internationale de deux mois et 15 jours. Je remercie les autorités du pays, les acteurs culturels, les journalistes pour l’organisation de cet événement et sa médiatisation », a-t-il déclaré.

Djeli Karim a invité « tous les Burkinabè à se donner la main afin qu’on puisse aller loin ».

Il a précisé que sa tournée internationale s’est déroulée dans plusieurs villes d’Allemagne, de Suisse et de France. « Partout où je suis passé, j’ai brandi haut, avec mon groupe, le drapeau du Burkina Faso et milité pour que la paix revienne au Faso », a-t-il conclu.

L’artiste musicien Djeli Karim est issu d’une famille de griots, appelés « Djeli » en langue dioula.

Il a mis sur le marché son deuxième album, Doni Doni, le vendredi 16 février 2024 au Burkina Faso. Avec cet album, il a remporté le Kundé du Public 2024 et le Kundé de la Meilleure Chanson Moderne d’inspiration Traditionnelle.

Il a également remporté le Bobo Lolo d’or 2024, le Bobo Lolo de la Meilleure Collaboration et le Bobo Lolo de la Meilleure Chanson Moderne d’inspiration Traditionnelle.

