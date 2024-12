Maroc-Régionalisation-Assises

Burkina : Le gouverneur de la région du Centre fait le bilan de sa participation aux assises marocaines sur la régionalisation

Tanger, 22 déc. 2024 (AIB)-Le gouverneur de la région du Centre et président de l’Association des régions du Burkina Faso, Abdoulaye Bassinga, a déclaré dimanche à Tanger que le Burkina Faso pourrait s’inspirer du modèle marocain de régionalisation pour promouvoir un développement à la base dans ses localités.

« Nous sommes venus dans la ville de Tanger sur invitation de notre homologue marocain pour assister aux Assises sur la régionalisation avancée au Maroc », a affirmé Abdoulaye Bassinga.

Selon le gouverneur, les recommandations issues des deux jours d’échanges sont précieuses pour renforcer le développement à la base au Burkina Faso.

La rencontre a permis de dresser le bilan de la première édition des Assises régionales, tenue en 2019, et de proposer de nouvelles approches pour stimuler le développement du Maroc.

Il a notamment été question de poursuivre l’opérationnalisation des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation entre les acteurs de développement, d’assurer la convergence des politiques gouvernementales avec les projets et programmes régionaux, de promouvoir une planification unifiée et de renforcer les régions dans leur appui aux investissements productifs.

À la tête d’une importante délégation burkinabè, Abdoulaye Bassinga a participé, du 20 au 21 décembre 2024 à Tanger, à ces Assises nationales de la régionalisation avancée, organisées sous le thème : « La régionalisation avancée entre les défis d’aujourd’hui et de demain ».

Il a également rappelé que sa région avait déjà signé un partenariat avec la région de Marrakech et a évoqué une convention de collaboration, en cours de finalisation, avec la région de Rabat.

En 2024, une convention a été conclue entre l’Association des régions du Burkina Faso et son homologue marocain, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.

« Ces recommandations sont pertinentes pour le Burkina Faso. En s’inspirant du modèle marocain, nos collectivités pourraient, dans le cadre de la coopération décentralisée, établir davantage de partenariats avec les collectivités marocaines », a-t-il souligné.

M. Bassinga a enfin exprimé le souhait de voir les collectivités des deux pays conclure des partenariats gagnant-gagnant afin de promouvoir le développement et d’assurer le bien-être des deux peuples.

Agence d’information du Burkina

Nida Ouédraogo, envoyé spécial au Maroc