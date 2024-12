Burkina : La gendarmerie intensifie les patrouilles pour de paisibles fêtes de fin d’année

Ouagadougou, 23 déc. 2024 (AIB)-Après des missions de bouclage réussies dans des zones réputées criminogènes de la ville de Ouagadougou, la gendarmerie nationale a effectué lundi une patrouille de sécurisation des populations et de leurs biens dans la capitale burkinabè, à l’approche des fêtes de fin d’année.

À 48 heures de Noël et à 9 jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, la Gendarmerie nationale multiplie les patrouilles, les contrôles et les sensibilisations pour sécuriser la ville de Ouagadougou et ses environs.

Partie lundi matin du camp Paspanga de Ouagadougou, la mission a sillonné les quartiers Tampouy, Bissighin, Yagma, Pazani, Kamboinsin, Kossodo et marqué une escale à la gare de l’Est, avec à la clé des sensibilisations et des check-points pour vérifier les identités et les documents des engins.

« Cette mission est notre quotidien, mais en ces temps de festivités, nous avons décuplé les effectifs et les patrouilles pour assurer le bien-être des populations et la protection de leurs biens », a déclaré le lieutenant Ange Zougmoré, commandant le 36ᵉ escadron de gendarmerie de la ville.

Selon l’officier, cette sortie vise non seulement à dissuader et à prévenir la commission d’infractions, mais aussi à créer un climat de confiance et de cohésion entre la gendarmerie nationale et les populations.

L’objectif de la patrouille est également d’apporter secours et assistance aux personnes en danger, de rehausser l’image des Forces armées nationales et de recueillir des renseignements utiles sur les différentes localités traversées, a ajouté le lieutenant.

M. Zougmoré a saisi l’occasion pour inviter les populations à participer à la collecte de renseignements afin de permettre à la gendarmerie d’assurer convenablement leur sécurité.

« J’exhorte les populations à adopter des comportements citoyens sur les voies publiques, à éviter les acrobaties et à veiller sur leurs biens en ces temps de fête », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata