Burkina-Armée-Hommage

Burkina: La Nation rend un dernier hommage au colonel Nestor Ouédraogo

Ouagadougou, 31 déc. 2024(AIB)- L’Armée burkinabè a rendu mardi un ultime hommage au colonel Nestor Ouédraogo, décédé le 21 décembre 2024 alors qu’il venait d’être nommé gouverneur de la région du Centre-Ouest.

La Nation burkinabè s’est inclinée devant la dépouille du Colonel Nestor Ouédraogo, un officier militaire qui a consacré 30 ans, 10 mois et 23 jours, à servir avec honneur et loyauté les forces armées nationales et au-delà le pays tout entier.

C’était au cours d’une cérémonie au camp militaire Guillaume Ouédraogo de Ouagadougou, ponctuée par une décoration à titre posthume, un défilé militaire, des prières et des témoignages de la 6e promotion de l’académie militaire Georges Namoana dont est issue le défunt.

« Ton départ occasionne une vide immense que nul ne saura combler. Cependant, sache que nous te gardons toujours une place spéciale dans nos cœurs», a déclaré, le promotionnaire du disparu, le colonel Baggnan Boukari.

« Tout comme la lumière d’une bougie qui illumine avant de s’éteindre, tu as vécu utile et tu t’en vas au moment où tu étais encore plus utile à la nation. Mais sache que dans nos cœurs meurtris, ta flamme ne s’éteindra jamais », a-t-il ajouté.

Né le 26 février 1971, à Bokin dans la province du Passoré, le colonel Nestor Ouédraogo

a incorporé les Forces armées nationales le 1er février 1994 comme volontaire avant devenir soldat de première classe.

Les différentes formations lui ont permis d’occuper les fonctions de commandant de la compagnie d’appui du groupement de commandement et des services du Régiment de sécurité présidentielle(RSP), de directeur du matériel du groupement central des armées et commandant du groupement centrale des armées, entre autres.

Fait à titre posthume commandeur de l’ordre de l’Etalon, Nestor Ouédraogo a été inscrit tableau d’avancement au titre de l’année de l’année 2025 pour le grade de colonel-major.

Il sera inhumé au cimetière municipal de Gounghin.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata