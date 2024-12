Burkina-Comoé-Haut-Commissaire-Vœux

Comoé : Le Haut-Commissaire invite les populations à fêter dans la sobriété

Banfora, 30 novembre 2024, (AIB) – Le Haut-commissaire de la province de la Comoé, a invité la population à fêter dans la sobriété dans un message livré à l’orée de la nouvelle année 2024 à Banfora.

L’année 2024 qui s’achève a été marquée par de nombreux défis notamment sur les plans sécuritaire, économique et social.

Ces défis ont été relevés avec brio grâce à la détermination et l’engagement patriotique des vaillantes populations de la province de la Comoé, a rappelé le Haut-Commissaire de la province de la Comoé.

Notre province a particulièrement connu une intensification de la lutte contre le terrorisme avec des résultats probants sur le terrain.

La réinstallation des populations dans de nombreuses localités, la réouverture des écoles et des CSPS sont la preuve éloquente de notre résilience et de notre détermination à lutter contre le terrorisme, s’est réjoui le Haut-commissaire.

Le Haut-commissaire de la province de la Comoé, Mathieu Tingueri a saisi l’occasion pour traduire sa gratitude aux laborieuses populations pour leur pleine adhésion à la vision éclairée du Président du Faso, toute chose qui a permis d’engranger des acquis forts appréciables.

Le premier responsable de la province de la Comoé, a rendu un vibrant hommage aux forces combattantes, pour les énormes sacrifices consentis au quotidien pour la restauration de l’intégrité du territoire.

Tout en s’inclinant devant la mémoire des vaillants combattants et civils tombés sur le champ d’honneur en défendant la patrie, il a exprimé toute sa compassion à leurs familles.

Il a également souhaité ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et traduire ses encouragements à tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme.

A l’orée du nouvel an 2025, il a souhaité ses vœux de santé, de paix et de prospérité aux laborieuses populations de la Comoé.

Le Haut-commissaire a exhorté les populations à consolider les acquis engrangés au cours de l’année 2024, et à s’investir pleinement sur les chantiers de développement afin de relever tous les défis de l’année 2025.

M. Tingueri a invité l’ensemble de la population à renforcer la collaboration avec les forces combattantes et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, car c’est dans l’union que nous allons vaincre efficacement notre ennemi commun qu’est le terrorisme.

Tout en souhaitant une bonne et heureuse fête de fin d’année, il a invité chacune et chacun à vivre ces moments de réjouissances dans la sobriété, le respect des consignes sécuritaires, et l’observance de la prudence dans la circulation routière.

