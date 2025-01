Burkina-Construction-Infrastructures-Universitaires

Burkina/Éducation : Le capitaine Anderson Médah lance la construction d’une quarantaine d’amphithéâtres pour désengorger les universités

Ouagadougou, 2 janv. 2025 (AIB)-Le Directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Céleste Anderson Médah, a lancé jeudi les travaux de construction d’une quarantaine d’amphithéâtres, de salles de cours et de bureaux dans les universités et centres universitaires du Burkina Faso. Cette initiative vise à pallier l’insuffisance d’infrastructures éducatives dans le pays.

Le Directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Céleste Anderson Médah a posé la première pierre d’un amphithéâtre de 1 000 places à l’Université Thomas Sankara (UTS) le jeudi 2 janvier 2025.

Selon le Dircab, représentant le président du Faso, cet amphithéâtre, qui comprendra 15 salles de travaux dirigés, 2 salles modulables de 200 places, 20 bureaux pour enseignants et une salle de vidéosurveillance, s’inscrit dans le cadre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous.

Logée au Bureau national des Grands projets du Burkina, cette initiative ambitionne de moderniser le système éducatif et de l’adapter aux besoins croissants des étudiants, a expliqué le capitaine Médah.

D’après lui, sur une période de cinq ans, l’initiative permettra de construire une quarantaine d’amphithéâtres de 1 000 et 500 places, afin de désengorger les universités confrontées à une pénurie d’infrastructures.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjim Thiombiano, a déclaré que ces infrastructures éducatives contribueront à résorber les retards académiques dans les universités.

Il a également souligné que le projet inclut la construction de laboratoires équipés de matériel de dernière génération, destinés aux doctorants, aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs, afin de leur offrir un environnement propice à la recherche et à l’innovation.

« Le lancement de ces amphithéâtres s’inscrit dans la première composante de cette initiative, consacrée à la construction, à la modernisation et à la sécurisation des infrastructures éducatives », a précisé le ministre Thiombiano.

Selon lui, ces infrastructures témoignent de la volonté du gouvernement de doter les universités et centres de recherche du Burkina Faso des moyens nécessaires pour répondre aux défis d’un monde en constante évolution, où l’éducation et la recherche sont les piliers d’un développement durable et inclusif.

Zakaria Soré, coordonnateur national de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, a affirmé que les travaux de construction seront réalisés par des architectes burkinabè.

Ces derniers ont intégré des principes de durabilité environnementale dans leurs plans, a-t-il précisé.

Agence d’information du Burkina

