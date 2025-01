Burkina-Est-Tapoa-Voeux-An2025

Tapao/Est: Paix et stabilité, souhait des autorités pour 2025

Diapaga, 31 déc. 2024 (AIB)-A l’orée de la nouvelle année 2025 les autorités administratives coutumières et religieuses de la province de la Tapoa ont souhaité le retour de la paix, de la stabilité, le vivre-ensemble et la cohésion sociale.

Le 31 décembre un journaliste de l’AIB a pris le pool de la citée pour voir l’ambiance des fêtes de fin d’année malgré la pénurie des denrées alimentaires.

Les fêtes de fin d’année battent leur plein à Diapaga. Alors que la Noël a déjà tiré sa révérence tout le monde a les yeux rivés sur la toute dernière célébration de l’année : le nouvel an.

Face à la crise sécuritaire que traverse le Burkina, les pensées sont pour la paix et la stabilité.

Les voeux et les prières du haut-commissaire René Karambiri, du président de la communauté musulmane, du pasteur Ouali d’un VDP d’un déplace interne d un menuisier d un coutumier et d’un catéchiste de l’église catholique, sont pour la paix et la stabilité du Burkina Faso.

Ils ont tous prié Dieu afin qu’Il remplisse cette année nouvelle d’amour, de miséricorde afin qu’on vive ensemble dans la paix la cohésion sociale, et que l’année 2025 consacre la victoire du bien sur le mal.

Le haut-commissaire a demandé de s’engager pour « réussir ensemble les voeux que nous adressons aux proches ». Plus que des mots il a souhaité que les voeux soient un comportement tout au long de cette année 2025. Il a souhaité que dieu nous permette de progresser sur le chemin de la réconciliation des coeurs et le pardon.

Les autorités coutumières comme religieuses ont prôné l’acceptation malgré la différence. Elles souhaitent la fin des conflits pour que l’amour et l’entraide reprennent leur droit dans la cité.

Ils ont souhaité bon vent aux autorités du pays et ont dit avoir une pensée aux FDS et VDP qui mènent un combat acharné sur le terrain pour la survie de la nation.

