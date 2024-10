BURKINA-COMMERCE-ENTREPRENEURIAT-JEUNESSE

Burkina : Des acteurs de l’artisanat réfléchissent sur l’entrepreneuriat et l’autonomisation des jeunes

Ouagadougou, 28 oct. 2024 (AIB) – Le conseiller technique, Alassane Ouédraogo, représentant le ministre en charge de l’Artisanat, Serge Poda, a présidé lundi un atelier-séminaire sur l’entrepreneuriat des jeunes, portant sur le thème central de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».

Selon le conseiller technique Alassane Ouédraogo, par ailleurs président du conseil d’administration du SIAO, l’autonomisation des jeunes constitue une préoccupation majeure qui suscite une attention particulière des plus hautes autorités au regard des enjeux qui y sont liés.

Pour lui, l’investissement dans les métiers de l’artisanat pour la jeunesse reste en dessous des potentialités réelles et des objectifs escomptés par les pouvoirs publics.

« Il est important d’identifier les leviers d’action nécessaires pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l’artisanat en les dotant de moyens techniques, immatériels et financiers conséquents afin de leur permettre de s’investir davantage dans les différents métiers de l’artisanat et de garantir leur indépendance économique et sociale », a indiqué M. Ouédraogo.

Le conseiller technique s’exprimait lundi à Ouagadougou, lors de l’atelier-séminaire sur l’entrepreneuriat des jeunes, sur le thème central du SIAO : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».

Une communication inaugurale sur le thème a été présentée par le secrétaire général du ministère en charge de l’emploi, Loé Adama Traoré. Il a souligné que l’artisanat est un secteur pourvoyeur d’emplois et offre de nombreuses opportunités.

« Les statistiques parlent d’elles-mêmes : le secteur représente près de 30 % de la main-d’œuvre et contribue à près de 30 % au PIB, avec plus de 350 métiers répertoriés dans lesquels on peut former les jeunes pour les aider à s’en sortir », a expliqué Loé Adama Traoré.

Comme difficultés, le secrétaire général a déploré le fait que les jeunes n’arrivent pas à profiter des opportunités, notamment en raison de l’inaccessibilité des offres de formation et des financements.

Durant trois jours, deux sous-thèmes seront développés pour offrir aux différents acteurs du secteur de l’artisanat africain une meilleure compréhension des enjeux et défis.

Le premier portera sur la formation dans les métiers de l’artisanat, un levier de l’autonomisation des jeunes en Afrique ; le second, sur l’analyse des facteurs limitant l’entrepreneuriat de la jeunesse africaine dans le secteur de l’artisanat, défis et perspectives.

Débutée le 25 octobre 2024, la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tient jusqu’au 3 novembre 2024 dans la capitale burkinabè.

Agence d’information du Burkina

