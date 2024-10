Ganzourgou/Octobre rose: Plus de 200 femmes sensibilisées et dépistées à Mankarga Traditionnel

Zorgho (AIB) – Le district sanitaire de Zorgho a organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans le village de Mankarga Traditionnel, commune de Boudry, le 23 octobre 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne Octobre Rose, un mois dédié à l’intensification de la sensibilisation et du dépistage des cancers féminins. Elle a bénéficié de l’accompagnement de la Société des Mines de Sanbrado (SOMISA) et a connu une forte mobilisation des femmes et des filles de la localité.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Mankarga Traditionnel a connu une animation particulière ce 23 octobre. En effet, des centaines de femmes et de jeunes filles ont afflué vers le centre pour s’informer sur les cancers du sein et du col de l’utérus et pour se faire dépister.

L’équipe médicale du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Zorgho a sensibilisé les femmes aux symptômes et aux signes précoces de ces cancers. Selon M. Kantagba Mouni, attaché de santé en soins obstétrico-gynécologiques, le cancer du col de l’utérus, souvent silencieux, est difficile à détecter sans dépistage. « Le dépistage est essentiel, car le cancer du col ne présente souvent aucun signe visible », a-t-il expliqué. Concernant le cancer du sein, il a invité les femmes à palper régulièrement leurs seins et à consulter un centre de santé en cas d’anomalies.

Le médecin-chef du district sanitaire de Zorgho, Dr Delphin Kaboré, a rappelé que le cancer du col de l’utérus est évitable grâce à la vaccination des jeunes filles de 9 ans. « Ce vaccin protège les filles qui n’ont pas encore eu de rapports sexuels », a-t-il souligné, en encourageant une meilleure compréhension de cette mesure préventive. Il a également salué l’engagement des femmes de la communauté. Selon lui, les objectifs, fixés à 200 dépistages pour les cancers du sein et du col de l’utérus, ont été largement dépassés. Il a félicité l’infirmier chef de poste du CSPS de Mankarga Traditionnel et le chef du village pour leur pleine implication dans la mobilisation des femmes. Il a surtout appelé les hommes à accompagner les femmes dans cette sensibilisation.

La SOMISA (Société des Mines de Sanbrado) a joué un rôle crucial dans l’organisation de cette campagne en apportant un soutien financier et logistique. Le directeur des relations communautaires de la société, Assane Ouédraogo, a souligné l’importance de ce partenariat, qui s’inscrit dans la continuité des actions de la société en faveur des communautés locales. « Nous voulons montrer notre attachement à la santé des communautés et encourager une forte mobilisation des femmes pour leur dépistage », a-t-il déclaré.

La directrice en santé et sécurité au travail de SOMISA, Mme Aïcha Natalie Nébié, a insisté sur l’objectif de sensibiliser le maximum de femmes à l’importance du dépistage précoce. « Le cancer passe souvent inaperçu. Nous voulons que les femmes aient conscience des risques et qu’elles agissent rapidement pour se protéger », a-t-elle affirmé.

La présidente du groupement des femmes de Mankarga Traditionnel, Natalie Kaboré, a témoigné de l’importance de cette sensibilisation. Pour elle, beaucoup de femmes ignoraient jusqu’alors l’existence de ces maladies et recouraient à des traitements traditionnels pour apaiser les douleurs. « Nous ne savions pas que les démangeaisons et les plaies pouvaient être des signes de cancer », a-t-elle ajouté. Sachant que le dépistage et la prise en charge de ces cancers sont gratuits, elle a affirmé sa détermination à encourager les femmes à se faire dépister.

Cette journée de sensibilisation et de dépistage au CSPS de Mankarga Traditionnel a permis de toucher un large public, de démystifier les cancers féminins et de promouvoir des comportements préventifs dans une région où la santé des femmes reste encore un défi majeur.

Agence d’information du Burkina

MS/ATA