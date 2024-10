Burkina : Bientôt « Burkindi Business Center », un complexe immobilier comprenant une tour de 35 étages

Ouagadougou, 29 oct. 2024 (AIB) – Le ministre en charge de la Construction, Mikailou Sidibé, a posé mardi la première pierre de « Burkindi Business Center », un complexe immobilier de plus de 320 milliards FCFA, composé de la Tour Burkindi, un immeuble de 35 étages, de 14 immeubles de 15 niveaux et d’un centre commercial de 3 niveaux.

Sur une superficie de 4,6 hectares dans le quartier Ouaga 2000 de la capitale burkinabè, sera érigé le « Burkindi Business Center », un complexe immobilier ultra-moderne sans précédent dans la sous-région, pour un coût estimé à 320 milliards de FCFA.

Ces infrastructures seront réalisées grâce à un partenariat public-privé entre l’État burkinabè et le groupe Kastor Africa, avec le soutien et l’expertise du Bureau national des grands projets et de la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR).

Selon l’administrateur général du groupe Kastor Africa, Joseph Zagré, ce projet, qui s’inscrit dans la vision globale des autorités du Burkina Faso, sera exécuté en 4 ans hors saison des pluies, mais les bâtiments de petite envergure seront livrés dans un délai de 24 mois.

Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Mikaïlou Sidibé, ce projet démontre l’engagement du gouvernement à améliorer le cadre de vie des Burkinabè et à transformer la capitale, Ouagadougou, en un hub d’affaires compétitif, dynamique et attractif.

« Ce complexe, qui apportera une touche de modernité à notre ville en améliorant le cadre de vie des citoyens, va réduire les charges locatives de l’État en offrant des centaines de bureaux individuels », a précisé le premier responsable du ministère en charge de l’Urbanisme.

« Burkindi Business Center » permettra également d’améliorer l’offre de logements grâce au nombre important d’appartements qu’il comprendra, a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata