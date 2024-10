CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-FBC-FASO-TOUR2024

« Le Tour est difficile mais mon équipe est très forte cette année », selon le maillot jaune Mohcine

Banfora, 29 oct. 2024 (AIB) – Le maillot jaune du Tour du Faso, le Marocain El Kouradji Mohcine a déclaré mardi à Banfora à l’AIB que la compétition est difficile mais les Lions de l’Atlas cyclistes sont prêts à relever le défi jusqu’à la fin de la course.

« Le Tour est très difficile mais mon équipe est très forte cette année », a déclaré le sprinter marocain et actuel détenteur du maillot jaune le plus convoité El Kouradji Mohcine avant d’expliquer la stratégie menée à cette 5e étape pour la victoire.

« J’ai essayé de contrôler la course aujourd’hui. J’ai lancé mon coéquipier, le maillot vert Adil Arbaoui pour aller chercher des bonifications avant le travail final à l’arrivée à Banfora. Au niveau du premier virage à gauche avant la ligne d’arrivée c’était compliqué mais grâce à Dieu j’ai pu surmonter ça pour venir chercher la victoire d’étape ».

Très endurant, les Lions de l’Atlas marocains disent avoir surmonté des difficultés pour le sacre final dans la citée du paysan noir. « Il y a eu beaucoup de difficulté à cette 5e étape (avec l’état de la route (ndlr), donc avec beaucoup de fatigue ».

Mohcine et ses coéquipiers se préparent donc pour le critérium de Bobo de demain pour ne pas compromettre les deux maillots les plus recherchés de la course. « Demain c’est le circuit fermé et c’est encore difficile. Mais de la façon dont nous avons contrôlé la course aujourd’hui va se poursuivre avec mes coéquipiers pour protéger les acquis ».

Pour lui « le Maroc cette année c’est le maillot jaune ou rien », mais il faudra faire attention à des équipes comme le Cameroun, le Burkina et même les équipes européennes.

« Le Burkina a trois équipes qui attaquent beaucoup dans la course. Donc nous avons des difficultés dans les premiers kilomètres. Mais il y a également le Cameroun qui est très fort sans oublier les Russes et les Hollandaise », a-t-il conclut.

La 6e étape de mercredi est un critérium de 10,7km à parcourir 10 fois dans les artères de Bobo-Dioulasso, soit une distance totale de 107km. Le Tour du Faso c’est du 25 octobre au 3 novembre prochain avec 10e et dernière étape de Ouagadougou.

