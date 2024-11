Burkina-Économie-Douane-Digitalisation

Burkina/Automobile : La Douane lance la version digitalisée du certificat de mise à la consommation

Ouagadougou, 18 novembre 2024 (AIB)-La Douane ne va pas plus recueillir des données sur des supports papier pour la délivrance du certificat de mise à la consommation (CMC) des véhicules et des engins à deux roues. Désormais cela se fera de façon numérique pour éviter les fraudes et les pertes de temps, a appris l’AIB lundi lors de la cérémonie de lancement.

Le directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Adama Ilboudo, a présidé lundi matin à Ouagadougou la cérémonie officielle de lancement de la version digitalisée du certificat de mise à la consommation, dénommée « e-CMC ».

Adama Ilboudo a expliqué que, dans le cadre de la mise à la consommation des véhicules et des engins à deux roues, ses services recueillaient jusqu’à présent des données sur des supports papier pour délivrer un certificat de mise à la consommation (CMC). Ces pratiques exposaient les données à des risques de fraude.

Désormais, grâce à la digitalisation, la Douane peut sécuriser ces informations et délivrer une version numérique du certificat, dénommée « e-CMC ». Selon Adama Ilboudo, cet outil garantit une meilleure traçabilité des moyens de transport depuis leur entrée sur le territoire jusqu’au processus de dédouanement, tout en recueillant un certain nombre de données essentielles.

« Le e-CMC permet, tout au long de la chaîne, d’assurer une traçabilité des véhicules et engins à deux ou quatre roues, et de fournir des données fiables à nos collègues de la direction générale des Transports terrestres et maritimes pour l’immatriculation des véhicules dédouanés », a précisé l’Inspecteur divisionnaire.

Il a ajouté que ce système, en plus d’assurer la sécurité des informations, permet de réduire les coûts et de gagner du temps, en supprimant les déplacements multiples pour la transmission de documents entre administrations. « Grâce au code QR intégré, un simple scan permet de vérifier que le e-CMC a bien été délivré par la Douane et qu’il est authentique, avec les bonnes informations », a-t-il souligné.

Le lancement s’est déroulé en présence du directeur général des Transports terrestres et maritimes, Vincent Tougri, qui s’est dit honoré par la collaboration fructueuse entre les deux directions générales. « Ce système testé et vérifié permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de protéger les documents », a-t-il affirmé.

M. Tougri a également indiqué qu’auparavant, tout se faisait de manière physique, ce qui laissait place à des manipulations. Désormais, toutes les données enregistrées dans la base de données des Douanes peuvent être directement exploitées par la direction des Transports pour passer à la phase d’immatriculation.

Le Burkina Faso s’est engagé dans un processus global de dématérialisation de ses services depuis 2023. Le lancement de ce vaste chantier a été effectué le 11 avril 2023 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata