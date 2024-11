Zondoma/Gouvernance locale : Des collectivités initiées à la publication des données budgétaires

Gourcy, 16 novembre 2024 (AIB)-Des responsables des collectivités partenaires de l’Association Monde Rural (AMR) ont été formés à la publication numérique des données budgétaires de leurs entités. Cette initiative s’est tenue lors d’un atelier organisé les 14 et 15 novembre 2024 au siège de l’AMR à Gourcy.

Trente-cinq agents communaux, parmi lesquels les présidents des délégations spéciales, les secrétaires généraux, les responsables de l’état civil, les comptables et les régisseurs, ont pris part à cet atelier. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet « Des jeunes et des femmes engagés pour une citoyenneté responsable et une gouvernance inclusive dans les régions du Nord et du Centre-Ouest (Jeunes engagés) », et ont réuni des participants issus des communes de Gourcy, Tougo, Yako, Kirsi, Soaw, Koudougou et Réo.

Lors de l’ouverture de la session, le coordonnateur national de l’AMR, Amadou Wangré, a salué l’engagement des acteurs communaux en faveur du bon fonctionnement des collectivités et a réitéré la disponibilité de son organisation à les accompagner dans leur mission de service public au profit des populations.

« Je vous invite à vous approprier les outils qui seront mis à votre disposition pour mieux servir et informer les citoyens sur le fonctionnement des collectivités que vous gouvernez », a-t-il déclaré. Selon lui, cette rencontre constitue également une opportunité de retrouvailles et de partage d’expériences entre les participants des sept communes.

Durant ces deux jours de travaux, les participants ont été initiés à l’utilisation de l’application EDIC_Mobile. Plus précisément, ils ont appris à enregistrer et à publier des données telles que le budget, le compte administratif, le Plan communal de développement (PCD) et le rapport spécial du président de la délégation spéciale (PDS), ainsi qu’à interagir avec les visiteurs de la plateforme.

En amont, les discussions ont porté sur des notions clés comme la redevabilité, la bonne gouvernance, et l’Espace de Dialogue et d’Interpellation Communautaire (EDIC). Selon les organisateurs, cet atelier ouvre des perspectives d’accompagnement des communes pour la mise en place de cadres de concertation et d’EDIC, grâce au soutien technique et financier de l’ONG Diakonia, partenaire de l’AMR dans la mise en œuvre de son programme de gouvernance locale.

Agence d’Information du Burkina

AK