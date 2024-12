Burkina-CentreNord-Namentenga-Religion

Boulsa: Les chrétiens s’activent pour Noël

Boulsa, 23 déc. 2024 (AIB)- Les fidèles chrétiens de la commune de Boulsa s’activent pour célébrer commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, prévue le 25 décembre 2024.

Tandis que les bouchers, tailleurs et coiffeurs se frottent les mains grâce aux bonnes affaires qu’ils réalisent, les chefs de famille rendent grâce à Dieu pour la moisson fructueuse et la paix retrouvée. Le nombre d’enfants inscrits au concours de la meilleure crèche est en nette augmentation cette année.

Selon le pasteur Edmond Bembamba, Noël marque la naissance du Sauveur, fait homme parmi nous, qui s’est rendu accessible à toute l’humanité dans une grande humilité.

L’Église a débuté les célébrations par des louanges et prévoit de clore la soirée du 24 décembre par un culte d’action de grâce, avec des chants et la récitation de versets évangéliques.

De son côté, le curé de la paroisse de Boulsa, l’abbé Constant Ouédraogo, a expliqué que Noël représente « le Verbe fait chair pour nous sauver ». Il a précisé que la liturgie du 24 décembre sera marquée par une génuflexion en hommage au nouveau-né.

Dans la ville et les familles, l’ambiance festive est nettement différente et plus animée qu’en 2023.

Madame Tarniesga, couturière dans son atelier de coupe et de couture, se réjouit des nombreuses commandes reçues cette année.

À l’intérieur, les armoires et cartons débordent de tissus apportés par ses clients. Afin de respecter les délais qu’elle a fixés, plusieurs tailleurs travaillent assidûment devant leurs machines à coudre.

« Les commandes sont nombreuses, mais ce ne sont pas toutes celles qui ont passé commande qui reviennent payer et récupérer leurs tenues. Les femmes confectionnent des habits pour Noël, mais c’est surtout lors du pèlerinage à la colline mariale de Tanwoko qu’elles se parent le mieux », confie-t-elle.

Samuel Zongo, boucher installé devant un débit de boissons, vend de la viande grillée et crue. Après plus de 20 ans à vendre uniquement de la viande de petits ruminants, il a commencé à écouler deux bœufs par jour depuis ce dernier trimestre. Pour Noël, il prévoit de doubler ce chiffre la veille.

« J’ai déjà reçu beaucoup de commandes. Je rends grâce à Dieu. La fête s’annonce bien », se réjouit-il.

Au grand marché de Boulsa, les clientes se pressent chez la coiffeuse Madame Kafando Olivia pour se faire belles. « À vrai dire, je n’ai pas une minute de repos. La clientèle est très forte », déclare-t-elle. Jocelyne Bonkoungou, qui vient de se faire coiffer, est ravie de sa nouvelle coiffure.

Philippe Godo, chef de famille au secteur n°02 de Boulsa, partage sa satisfaction : « En 2023, la situation sécuritaire ne nous avait pas permis de fêter convenablement Noël. Cette année, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons eu de bonnes récoltes. Certes, les prix des poules et des ruminants sont élevés, avec un coq à 5000 F CFA et un mouton entre 35 000 et 60 000 F CFA, mais nous sommes heureux de pouvoir célébrer dans la paix. »

Les enfants rivalisent de créativité dans la construction des crèches. Si certains ont déjà terminé, d’autres s’activent encore pour être prêts à temps.

Agence d’information du Burkina

HBD/ata