Sourou/Vœux 2025: le Haut-Commissaire Désiré Badolo souhaite la paix et la sécurité

Tougan, 24 déc. 2024 (AIB)-Pour ses vœux de 2025, le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, souhaite la paix, la sécurité et la poursuite de l’engagement patriotique des Souroulais aux côtés des Forces combattantes pour davantage de victoires sur l’ennemi.

À l’orée de l’année 2025, le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a tenu à remercier toutes les associations, organisations socioprofessionnelles, personnes physiques et morales, agents de l’État et du secteur privé, autorités coutumières et religieuses, commerçants, transporteurs, producteurs, éleveurs ainsi que les déplacés internes pour leur résilience tout au long de l’année 2024.

Selon lui, la population du Sourou a fait preuve de résilience, de patriotisme et de citoyenneté à travers des actions concrètes, ce qui a permis d’obtenir des résultats probants sur le terrain.

Il a formulé le vœu que cette détermination et cet engagement des populations du Sourou se poursuivent en 2025.

Il a également souhaité, par anticipation, paix et sécurité aux laborieuses populations du Sourou, afin de leur assurer plus de prospérité en 2025.

« À toutes et à tous, je souhaite que la résilience, l’engagement patriotique et le sens du sacrifice dont vous avez fait preuve en 2024 en soutien aux FDS (Forces de défense et de sécurité) et aux VDP (Volontaires pour la défense de la patrie) se poursuivent en 2025 pour davantage de victoires sur notre ennemi commun. Bonne et heureuse année 2025 », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina (AIB)