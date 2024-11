Boulgou/FESMART 2024 : Une 7ᵉ édition sous le signe de la maturité et de la cohésion sociale

Tenkodogo, (AIB)-Le comité d’organisation du Festival des musiques, danses et autres arts de Tenkodogo (FESMART) a organisé une conférence de presse, le mardi 19 novembre 2024, dans la salle de réunion de la Direction régionale de la culture du Centre-Est, pour présenter le chronogramme de la 7ᵉ édition, prévue du 21 au 30 novembre 2024.

Le commissaire général et promoteur de l’événement, Lucien Zouré, ainsi que des représentants des partenaires financiers, ont co-animé la conférence en présence des hommes et femmes des médias.

Selon les conférenciers, l’objectif principal de cette 7ᵉ édition est de contribuer au renforcement des capacités des artistes des arts de la scène (musique, danse et théâtre) en vue de former des troupes compétitives.

Le programme prévoit notamment une rue marchande à la Place de la Nation et une conférence publique sur le thème : « Cohésion sociale et personnes déplacées internes ».

Un tournoi de maracana nocturne, des jeux de société et un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic, sont également prévus.

Cette année, le comité d’organisation attend près de 10 000 festivaliers à Tenkodogo, chef-lieu du royaume de Zoungrantenga.

Pour le commissaire général, Lucien Zouré, cette 7ᵉ édition de FESMART est celle de la maturité car les petits plats ont été mis dans les grands pour que la fête soit belle.

Adama Coulibaly, coordinateur de l’ONG WHH (bureaux de Tenkodogo), a souligné que l’association Develop Burkina Faso partage les mêmes objectifs que l’ONG WHH.

Il a ajouté que si les résultats sont bons, le partenariat sera reconduit pour la 8ᵉ édition.

Agence d’information du Burkina

SM/ata