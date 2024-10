BURKINA-BOULGOU-CULTURE-LITTERATURE-DEDICACE

Boulgou : Alfred Jean Michel Bationo dédicace sa 9e œuvre intitulée «La Gouvernance placentaire ou le Paradis falsifié »

Tenkodogo, (AIB)- « La Gouvernance placentaire ou le Paradis falsifié », la nouvelle et 9e œuvre de l’écrivain Alfred Jean Michel Bationo, a été dédicacée, le jeudi 24 octobre 2024 à Tenkodogo. Placée sous le patronage du gouverneur de la région du Centre-Est, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, la cérémonie connu la participation des directeurs régionaux et provinciaux, des chefs de service, des autorités coutumières et religieuses ainsi que des enseignants et des élèves.

« La Gouvernance placentaire ou le Paradis falsifié », c’est le titre de la 9e œuvre littéraire du dramaturge, fabuliste, nouvelliste, poète et romancier.

L’œuvre a été dédicacée le jeudi 24 octobre 2024 à Tenkodogo.

Selon l’auteur Alfred Jean Michel Bationo, cette nouvelle œuvre s’inscrit dans un univers purement imaginaire d’où le nom de la République « Nayibùmbu » qui est pleine d’espoir.

« L’œuvre est structuré certes en parties et chapitres. Le début montre bien sur une République prospère avec maintenant une Gouvernance placentaire où Panga et sa famille seule régnait. Ce qui fait que le peuple était oublié », a-t-il indiqué.

A ses dires, il a fallu maintenant qu’un personnage en la personne de Zougnooma vienne pour sauver et sortir le peuple de cet état de souffrance.

Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire du Centre-Est, Nacor Sorgho, a invité la jeunesse à se l’approprier car elle est la personne sur laquelle l’on compte pour bâtir un Burkina Faso prospère, démocratique où il fera bon vivre pour l’ensemble de la population.

Il a qualifié l’œuvre de prémonitoire dans la mesure où elle aborde la question du futur et également la question de gouvernance au niveau notre pays.

« C’est une invitation non seulement à la jeunesse mais aussi aux adultes que nous sommes de nous inscrire résolument dans la bonne gouvernance en s’inspirant de cette œuvre. Nous profitons encore pour féliciter, encourager et remercier Alfred Jean Michel Bationo pour son talent », a précisé Nacor Sorgho.

Dans cette œuvre où les vécus sociétaux de la République « Nayibùmbu » sont contés, l’auteur met l’accent sur des noms d’origines Burkinabè et plus particulièrement moagha dans le but d’inviter à un retour aux sources.

« La société dans laquelle je vis est logée dans une République et c’est dans un pays, le Burkina Faso. Nécessairement je voudrais en écrivant, que l’on donne une coloration au moins qu’il y ait des emprunts culturels afin que l’on puisse pouvoir attribuer l’œuvre à des origines. Et nous devrons repartir à nos origines », a souhaité Alfred Jean Michel Bationo.

L’œuvre est disponible dans les librairies du Burkina Faso au prix de 5 000 F CFA dans la ville de Tenkodogo, à 12 000 F CFA dans les librairies Jeunesse d’Afrique et Mercury et 13 000 F CFA à la librairie Diacfa.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo