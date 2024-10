Zoundwéogo: des présumés auteurs de faux monnayage, vols et recel de vélomoteurs mis aux arrêts

Manga, 25 oct. 2024 (AIB) – Cinq présumés auteurs de faux monnayage (faux billets), de vols et de recel de vélomoteurs, opérant principalement à Ouagadougou et dans des localités du Zoundwéogo, ont été arrêtés et présentés à la presse, vendredi, par la brigade de recherche du commissariat de police de la ville de Manga, qui a mené l’opération avec la collaboration et l’appui de l’initiative locale de sécurité « Kolgwéogo » de Kaïbo.

Selon le commissaire de police et commissaire central de la ville de Manga, Abdoulaye Bagagnan, c’est à la suite d’une plainte de trois commerçants de Kaïbo (province du Zoundwéogo), victimes de faux monnayage le samedi 5 octobre 2024, que l’opération a été lancée, conduisant finalement à l’arrestation de KZ, TM, TA, CA et NJ, âgés de 19 à 29 ans et opérant principalement à Ouagadougou ainsi que dans des localités du Zoundwéogo, notamment Manga et Kaïbo.

Les premiers éléments de l’enquête, a expliqué Abdoulaye Bagagnan, ont d’abord conduit à l’arrestation du suspect TM, un mineur de 14 ans qui a été relâché après ses aveux, lesquels ont permis de capturer KZ, TM et TA en possession de plusieurs billets de banque contrefaits et de cinq vélomoteurs.

« Les interrogatoires de ces derniers ont révélé l’origine frauduleuse des engins en leur possession et conduit à l’arrestation de NJ et CA pour recel », a ajouté le commissaire central de police de Manga.

En tout, a déclaré Abdoulaye Bagagnan, l’enquête a permis la saisie de billets de banque contrefaits d’une valeur de 3 607 500 francs CFA, de 110 000 euros contrefaits, de 13 700 dollars contrefaits, ainsi que de cinq vélomoteurs, dont deux déclarés volés à Ouagadougou et un à Manga.

Concernant le mode opératoire des présumés bandits, le commissaire de police a expliqué que les billets de banque contrefaits détenus par KZ auraient été fabriqués il y a deux ans par un certain CL. KZ aurait ensuite distribué une partie de son lot de faux billets à TM à Ouagadougou, puis à TA à son retour dans son village de Kaïbo.

Quant au vol de vélomoteurs, il aurait principalement été commis par TM, qui les aurait dérobés dans des domiciles à Ouagadougou et devant le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Manga avant de les revendre à ses receleurs.

Invités à récupérer leurs vélomoteurs retrouvés parmi les engins saisis, Zyad Kouanda et Joël Dipama ont salué l’efficacité de la police et la bonne collaboration avec les populations locales, ayant permis ce résultat.

« Je suis convaincu que si les populations et les forces de sécurité collaborent efficacement, nous pourrons venir à bout du grand banditisme », a soutenu Joël Dipama.

Le commissaire principal de police, et également directeur provincial de la police nationale du Zoundwéogo, Parfait Kadeba, a lui aussi loué la « fructueuse » collaboration avec les populations dans le cadre de cette opération. Il a par ailleurs remercié les initiatives locales de sécurité « Kolgwéogo », tout en invitant l’ensemble de la population à renforcer la collaboration avec les FDS et, au besoin, à signaler les cas suspects aux numéros verts : 17, 16, 1010 et 199.

Agence d’information du Burkina