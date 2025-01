Burkina/Bazèga-Santé-Vaccination

Bazèga : Les leaders d’opinion engagés pour une campagne réussie contre la fièvre typhoïde

Kombissiri, 21 janv. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Kombissiri a organisé le 21 janvier 2025 une rencontre de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde auprès des leaders d’opinion, qui ont marqué leur adhésion pour une campagne réussi.

Pour un bon déroulement de cette campagne, les responsables du district sanitaire ont échangé avec les leaders d’opinion et les corps constitués des communes de Doulougou, Gaongo, Kombissiri et Toécé en de solliciter leur implication et leur accompagnement pour la réussite de la campagne.

Durant la campagne, les agents vaccinateurs utiliseront les stratégies fixe et avancée au niveau des centres de santé, des ménages et des lieux publics pour vacciner les enfants cibles.

Le Haut-commissaire de la province, Téné Justine Kientéga/ Ilboudo, a remercié les leaders d’opinion, les corps constitués et les partenaires du ministère de la santé pour l’effort continuel consenti pour le bien-être des populations.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata