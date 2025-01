Burkina/Balé-Installation-Directeur-Police

Balé : Le nouveau directeur provincial de la police inscrit sa mission dans la sécurisation du territoire national

Boromo, le 20 janvier 2025(AIB)-Le commissaire principal de police Arsène Ragnimwendé Kaboré a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur provincial de la police nationale à Boromo, le vendredi 17 janvier 2025 par le haut-commissaire, Ibrahim Boly. La cérémonie d’installation a eu lieu en présence du directeur régional de la police nationale de la Boucle du Mouhoun.

Le nouveau directeur provincial a inscrit sa mission dans les Balé dans les priorités actuelles de reconquête et de sécurisation du territoire national. Il a souhaité une coproduction de la sécurité et une synergie d’actions pour recouvrir l’intégrité territorial, la sécurité des personnes et des biens et la recherche du bienêtre des populations.

A cet effet, il a lancé un appel aux corps constitués, aux FDS, VDP, OSC et aux autorités coutumières et religieuses. Selon lui, ces derniers sont la locomotive de la mise en œuvre du projet de refondation et de reconquête du territoire.

« Je compte sur chacun de vous, nous devons relever des défis en préservant les acquis, en changeant ce qui est à changer dans notre façon de faire en nous ouvrant aux critiques et suggestions constructives en assumant nos responsabilités, en faisant preuve de loyauté, de probité, d’intégrité, et de conscience professionnelle », a indiqué M. Kaboré.

Le nouveau directeur a également souhaité une collaboration dans la franchise, le respect mutuel en privilégiant l’intérêt supérieur et en restant dans une dynamique institutionnelle et opérationnelle.

Le directeur sorti, Henri Joël Sanou, a jugé satisfaisant son bilan.

Il a aussi salué tous ceux qui l’ont accompagné dans l’atteinte des objectifs escomptés.

Les travailleurs ont tous rassuré le nouveau directeur de leur disponibilité à l’accompagner dans la réussite de sa mission.

Le haut-commissaire de la province a également salué la bonne collaboration avec le directeur sorti. Il a demandé au nouveau de faire des corps constitués une famille et de travailler avec tous ses collaborateurs et les autres forces de défenses et de sécurité dans la province.

Le commissaire principal de police, Arsène Kaboré, assure succède à ce poste au commissaire principal de police, Henri Joël Sanou, promu au poste de directeur régional dans le centre sud.

Le directeur régional de la police nationale du Mouhoun, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Sidibé, les corps constitués, une délégation des collègues, les nouveaux collaborateurs, les amis et la famille du nouveau directeur ont participé à la cérémonie d’installation.

Le commissaire principal de police Arsène Kaboré a été nommé en conseil des ministres le 26 décembre 2024. Avant sa domination, le principal Kaboré était chef des enquêtes administratives au commissariat central de police de la ville de Ouagadougou.

Le principal Kaboré est titulaire d’une maitrise en science économique et gestion de l’université Norbert Zongo. Dans sa carrière, il a occupé les responsabilités de commissaire central adjoint et principal du commissariat de Tenkodogo.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata