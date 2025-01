Burkina-Bazèga-Agriculture-Production-Blé

Bazèga : La production du blé, une nouvelle culture en expansion avec 39 hectares de superficie emblavée dans la province

Kombissiri, 24 janv. 2025 (AIB) – L’équipe de la direction provinciale en charge de l’agriculture du Bazèga a effectué le 23 janvier 2025 à Wanféré dans la commune de Doulougou, une visite commentée dans un des sites de production de blé. L’objectif était d’apporter un appui conseil aux producteurs, qui se sont lancés dans la culture de cette nouvelle spéculation dans la province.

Longtemps considérée comme une culture spécifiquement réservée aux pays du nord, la production du blé semble avoir de beaux jours dans la province du Bazèga, région du Centre-sud. Nouvellement introduite dans la province, la culture du blé est expérimentée par plusieurs producteurs à travers les sept communes du Bazèga avec une superficie totale emblavée de 39 hectares.

Selon la directrice provinciale en charge de l’agriculture du Bazèga Alimata Ibrango, le blé est une filière cible de l’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, portée par le ministère en charge de l’agriculture du Burkina Faso.

Pour plus de visibilité et en vue de l’adoption de la culture du blé par les acteurs, une série de visites commentées a été organisée par l’équipe de la direction provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Bazèga conduite par la directrice provinciale. Pour le cas spécifique de ce 23 janvier 2025, les producteurs ont été conviés sur le site de production de Abdoul-Salam Ouédraogo à wanféré dans la commune de Doulougou. L’objectif de cette visite commentée est d’amener les producteurs à s’approprier cette nouvelle culture dans la province en vue de sa vulgarisation et sa production à grande échelle.

Le site visité du sieur Ouédraogo d’une superficie d’un hectare, a été progressivement emblavée en 4 séquences, les 18, 24, 27 novembre et le 5 décembre 2024. Le blé produit est au stade de floraison et la récolte prévue en fin février 2025. Tout comme les autres producteurs, Abdoul-Salam Ouédraogo a bénéficié gracieusement des semences et des intrants et équipements agricoles à prix subventionnés, outre la formation et l’appui-conseil des techniciens.

Selon les techniciens de la direction provinciale de l’agriculture du Bazèga, la production du blé se fait en saison sèche froide de novembre en février pour un cycle de 90 jours. Sur l’ensemble des sites de production à l’échelle de la province, « le stade de développement actuel est satisfaisant », selon madame Ibrango.

Quelques difficultés évoquées par les producteurs font état du tarissement précoce de certains points d’eau autour desquels se mène l’activité.

Quant à l’écoulement de la production du blé, madame Alimata Ibrango rassure : « Au regard de l’importance qu’accorde l’autorité à cette culture stratégique, nous avons espoir que les inquiétudes y relatives seront levées les prochains jours. »

Agence d’information du Burkina

TPT