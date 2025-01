Burkina-Niangoloko-Soutien-Transition

Niangoloko : La CNAVC/section communale, reconnaissante aux autorités pour la libération totale de la commune

Niangoloko, (AIB) – La Coordination nationale des associations de la veille citoyenne/section communale, a organisé le samedi 25 janvier 2025 à Niangoloko, (la cité de santa), une marche-meeting de soutien et de reconnaissance aux autorités pour la libération totale de la commune de Niangoloko des mains des terroristes et réaffirmer son engagement pour la réussite de leur mission. Ils ont marché à travers plusieurs artères de la cité de Santé.

Cette marche-meeting a permis aux organisateurs de mobiliser 5 tonnes de maïs et une somme d’environ 3 Millions de FCFA pour aider les personnes déplacées internes (PDI).

La marche-meeting a mobilisé la population de la ville de Niangoloko et d’autres venues de plusieurs localités de la région des Cascades, ce samedi 25 janvier 2025, pour manifester et renouveler leur soutien à la Transition et au Capitaine Ibrahim Traoré, dans la lutte contre le terrorisme.

A pieds, à motos et à vélos, les manifestants munis de pancartes, de banderoles et des drapeaux des pays de l’AES et de la Russie, de la place de la mairie, ont sillonné des artères de la ville de Niangoloko, en entonnant des slogans de soutien au Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour les actions de reconquête du territoire national.

Après un tour de la ville, les manifestants se sont retrouvés au point de départ pour le grand meeting de soutien aux autorités.

Le Chargé de mission de la région des Cascades auprès de la présidence, Ibrahim Kobé, a exprimé sa satisfaction pour la mobilisation de la population de niangoloko et celles venues des autres localités pour apporter leur soutien aux autorités. Il a invité les populations de la région à rester toujours mobilisées pour accompagner le Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour que le Burkina Faso retrouve sa souveraineté.

Le Coordonnateur de la CNAVC/section Comoé, Benjamin Ziré, pour sa part, cette marche-meeting a été organisée pour apporter notre soutien aux plus hautes autorités et rendre un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux VDP pour le travail abattu au quotidien pour que les populations puissent regagner leurs localités. Pour ce qui concerne l’organisation de cette marche-meeting, nous avions demandé à ceux qui ont pu cultiver pendant cette saison hivernale d’apporter une contribution en vivre pour soutenir ceux qui viennent de regagner leurs localités et qui n’ont pas pu cultiver. A-t-il ajouté.

Quant au coordonnateur de la CNAVC/section communale, Drissa Ouedraogo, il a salué la mobilisation de la population de la commune de Niangoloko, ce qui témoigne de leur engagement et leur soutien aux autorités. Cette marche-meeting a été organisée pour manifester notre reconnaissance à l’endroit du Capitaine Ibrahim Traoré et son Gouvernement pour le travail remarquable abattu. Ce qui a permis le retour progressif des populations dans les 16 villages de Niangoloko.

Le Parrain, Rachid Soulama, a remercié la CNAVC/section Communale pour le choix porté sur sa modeste personne pour parrainer ce meeting de soutien et de reconnaissance à la Transition. Il a traduit sa reconnaissance à l’endroit des autorités administratives, Coutumières et religieuses pour leur présence à ce meeting.

M. Soulama, a exprimé également toute sa reconnaissance à l’endroit du Capitaine Ibrahim Traoré et son Gouvernement, les FDS et les VDP pour les actions qui ont été menées dans le cadre de la pacification de la Commune de Niangoloko. La place de la mairie ou s’est tenu ce meeting servait de refuge pour les PDI. Grâce donc aux efforts des forces combattantes, ces PDI ont pu retourner dans leurs localités respectives, a-t-il expliqué.

