Balé : Des vêtements collectés et distribués aux personnes déplacées internes grâce à l’Opération « garde-robe-vide »

Boromo, 9 janv. 2025 (AIB) – Des dizaines de personnes déplacées internes ont reçu des effets d’habillements, le mardi 7 janvier 2025, collectés dans le cadre de l’opération « garde-robe vide », initiée en novembre 2024 par le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga.

La distribution des dons a été assurée par les agents des services de l’action humanitaire en présence des premières autorités de la province.

Dans le cadre de l’opération dénommée « garde-robe vide », plusieurs bonnes volontés et donateurs dans la province des Balé ont adhéré à l’initiative du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga, en manifestant leur solidarité par des dons.

Ainsi, le comité local de collecte présidé par la secrétaire générale de la province, Asseta Kouanda, a collecté des pagnes, des habits, du savon et des nattes offerts par des associations, des personnes morales et physiques, de toutes les couches socioprofessionnelles.

Le comité a été accompagné dans la collecte par l’association pour la promotion et l’intégration culturelle (APIC). L’opération de collecte a duré deux mois, selon les autorités.

Les dons ont été distribution aux personnes déplacées internes dans la matinée du 7 janvier par les agents de l’action humanitaire sous la supervision de la directrice provinciale, Lamoussahan Soualo.

Les bénéficiaires sont des dizaines de personnes déplacées internes femmes, enfants et hommes de tout âge.

Selon le haut-commissaire de la province, Ibrahim Boly, l’initiative a connu un franc succès et l’objectif atteint, grâce à une forte mobilisation et l’esprit de solidarité.

Il a traduit sa satisfaction aux acteurs et des mots de remerciements aux donateurs. Le haut-commissaire a invité les bénéficiaires à leur tour à manifester leur solidarité envers d’autres déplacés en partageant, si possible les effets reçus.

Les bénéficiaires ont formulé des bénédictions et des mots de gratitudes à l’endroits des autorités. Ils ont également traduit leur joie pour les dons reçus.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata