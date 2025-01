Paradoxe : lorsque l’impérialiste craint l’impérialisme (commentaire)

par Brahima ZONGO

Ouagadougou, 9 janv. 2024 (AIB) – La récente déclaration de Donald Trump, qui n’exclut pas de recourir à la force pour annexer le Groenland et le canal de Panama, a fait sursauter bien des nations européennes.

Mais comment des pays qui ont colonisé des terres à travers le monde peuvent-ils maintenant redouter d’être victimes de la même barbarie ?À quelques jours de son retour historique aux affaires, le président Donald Trump cache à peine sa vision d’une Amérique plus grande, plus forte et plus dominatrice.

Lundi, à l’annonce de la prochaine démission du Premier ministre Justin Trudeau, Donald Trump s’est empressé de proposer que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, pour, dit-il, éviter une augmentation de 25 % des droits de douane qu’il prévoit d’appliquer dès sa prestation de serment contre ce pays.

Malgré la réponse sèche de Justin Trudeau, pour qui « le Canada ne sera jamais, au grand jamais, américain », Donald Trump n’a pas hésité à publier une carte des États-Unis incluant le Canada.Pendant que les Canadiens ruminent leur colère, le lendemain, mardi, « The Donald » a déclaré qu’il ne pouvait pas garantir qu’il n’utiliserait pas la force pour annexer le Groenland et le canal de Panama.

Le Groenland, territoire d’outre-mer de plus de 2 millions de km², est une propriété de la couronne danoise depuis 1814, même s’il bénéficie aujourd’hui d’une large autonomie. De ce fait, cette terre est un morceau de l’Union européenne. Quant au canal de Panama, son importance pour le trafic maritime n’est plus à démontrer.

Pour Donald Trump, les États-Unis, ayant participé à la construction du canal, ne devraient pas voir leurs navires payer chèrement les droits de passage. Le futur locataire de la Maison-Blanche compte également changer le nom du golfe du Mexique en golfe d’Amérique.

Mais pour la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, renommer les Etats-Unis d’Amérique devraient s’appeler « l’Amérique mexicaine ».Ces déclarations acerbes du président Trump ont suscité une indignation en Europe, surtout en ce qui concerne le Groenland. Ce jeudi soir, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a réuni les chefs de partis pour se pencher sur la question.

Pour la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Groenland doivent être respectées. « Les frontières ne doivent pas être déplacées », a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz.La porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, a exprimé son inquiétude : « Aujourd’hui, il y a la montée des blocs qu’on peut traduire par une forme d’impérialisme, notamment dans les déclarations de M. Trump sur l’annexion physique d’un territoire entier. »

Selon elle, l’Europe doit sortir de sa naïveté, se prémunir, se réarmer et définir des investissements dans la défense, le numérique et le domaine spatial. « Ces investissements permettront de protéger et d’assurer la force de l’Europe face à ces blocs », a ajouté Mme Primas.

Ces réactions outrées prouvent à souhait que l’Europe rejette farouchement la vision expansionniste du président américain. Le Vieux Continent devrait se souvenir pourtant qu’il a appliqué la même barbarie à des peuples épris de paix.

L’exemple le plus patent est celui du continent africain, où les puissances colonisatrices se sont réunies à Berlin (1884-1885) pour se le partager comme un morceau de pain. Et d’ailleurs, l’histoire ne fait que se perpétuer car les mêmes nations, par le biais d’accords commerciaux désavantageux et de leurs multinationales, continuent de spolier l’Afrique.

Que dire de la France qui veut coûte que coûte maintenir ses armées en Afrique malgré le rejet des populations ? Si Donald Trump n’a pas le droit d’annexer un territoire autonome, les puissances européennes devraient également renoncer à leur politique de vassalisation de pays africains et bien au-delà.

La France pourrait, par exemple, susciter et soutenir les indépendances dans ses territoires d’outre-mer. Car comme le dit l’adage : « Ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, ne le fais pas à autrui. » À bon entendeur, salut.

Agence d’Information du Burkina

BZ/ata