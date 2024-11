Zondoma: un citoyen haïtien retrouve ses origines à Gourcy

Gourcy, 25 novembre 2024 (AIB)-L’écrivain haïtien Gaétan Mentor, en quête de ses origines africaines, a parcouru des milliers de kilomètres pour se retrouver dans la province du Zondoma (Nord du Burkina). Adopté et intronisé prince par Sa Majesté le Naaba Baongo et ses notables, il a pour nom de baptême Yab Soré Warma et a offert un poulet à ses ancêtres, en l’honneur de sa renaissance.

La cour royale de Gourcy a connu une ambiance particulière dans la matinée du lundi 25 novembre 2024.

Pourtant, il ne s’agissait ni du Napoussoum, ni d’une des cérémonies habituelles auxquelles sont accoutumés les visiteurs de la cour.

Il s’agissait plutôt de ce qu’on pourrait appeler une cérémonie d’adoption d’un « prince ».

Ce prince aura parcouru des milliers de kilomètres pour venir à Gourcy, qu’il considère désormais comme la terre de ses ancêtres, son origine.

Ce visiteur d’un autre genre a été accueilli par le chef de Gourcy, entouré des notables et des membres de la famille Warma.

« Je suis à la recherche de mes racines », a déclaré Gaétan Mentor, car c’est de lui qu’il s’agit, en guise d’explication sur les raisons de sa présence à Gourcy.

« Tout Noir a ses origines en Afrique ; il est donc extrêmement important pour tout Afro-descendant de revenir à la source. Le Burkina Faso est une terre ancestrale d’où certains Haïtiens sont venus », a-t-il ajouté.

Après avoir expliqué les circonstances de sa rencontre avec le visiteur et exprimé sa ferme volonté de se faire adopter comme fils de Gourcy et de la famille Warma, le chef de Gourcy a laissé les notables se prononcer.

Ces derniers, sans hésitation, ont salué l’initiative et la démarche de leur hôte avant de l’accepter dans la famille. « Gaétan, nous t’acceptons comme membre de la famille. Tu es désormais chez toi », a déclaré le porte-parole des sages.

Pour marquer son entrée dans la famille, M. Mentor a été baptisé « Yaab Soré », ce qui signifie littéralement « route des ancêtres », en référence à son choix de partir sur les traces de ses origines.

Vêtu de nouveaux vêtements africains et de ses attributs de prince, « Yaab Soré », visiblement ému, a exprimé sa reconnaissance au chef et aux notables pour leur accueil chaleureux.

Après ces premiers mots, le nouveau prince de Gourcy a reçu les bénédictions des notables et des gardiennes du palais. Mieux encore, il a été autorisé à offrir un poulet en sacrifice aux ancêtres.

« Le Burkina est un beau pays. J’aime ce pays et j’invite tous ses fils à l’aimer et à le protéger », a déclaré fièrement M. Mentor. Il a également exhorté tous les Afro-descendants à rechercher leurs origines, car, selon lui, « si quelqu’un ne sait pas d’où il vient, comment voulez-vous qu’il sache où il va ? ».

Après la visite du bosquet du Naaba Baongo et du musée Birgui Julien Ouédraogo, le « nouveau fils de Gourcy », écrivain et auteur de plusieurs livres, regagnera son Haïti natal avec le sentiment d’avoir retrouvé ses origines, auxquelles il accorde une grande importance.

